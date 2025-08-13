ज्यादा कॉफी पीना सेहत पर पड़ सकता है भारी, जानें कॉफी पीने के 4 बड़े नुकसान

Coffee Pine Ke Nuksan: कई लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो कॉफी के शौकीन होते हैं. कॉफी लवर्स क्या आप जानते हैं ज्यादा मात्रा में इसका सेवन आपके शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है. इसमें मौजूद कैफीन कई स्वास्थ्य समस्याओं को बुलावा दे सकता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, जो रोजाना एक कप से ज्यादा कॉफी पीते हैं तो हो जाएं सावधान, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने. आइए जानते हैं ज्यादा कॉफी पीने से क्या नुकसान होते हैं.

कॉफी के तीन नुकसान क्या हैं?

नींद: कॉफी में कैफीन होता है जो नींद को प्रभावित कर सकता है. जरूरत से ज्यादा कॉफी का सेवन नींद न आने की समस्या का कारण बन सकता है.

एसिडिटी: बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है और जी मिचला सकता है.

तेज हार्ट बीट: अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करने से नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो सकता है जिससे हार्ट बीट तेज हो सकती है.

सिरदर्द: कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन सिरदर्द की समस्या का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)