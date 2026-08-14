इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा नहीं, पोषण से भरपूर तिरंगा थाली बनाएं, जानें 3 रंगों के फूड्स की ताकत

15 अगस्त के मौके पर तिरंगा थाली बनाने का चलन काफी पसंद किया जाता है. थाली में नारंगी/केसरिया, सफेद और हरे रंग की चीजें सजाकर इसे देखने में खूबसूरत बनाया जा सकता है. लेकिन अगर यही तीन रंग प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से प्लेट में आएं तो स्वाद के साथ पोषण भी मिल सकता है. गाजर और पपीते से लेकर पालक, मटर और दही-पनीर तक, हर रंग की अपनी खासियत है. हालांकि

15 अगस्त पर तिरंगा थाली बनाने का ट्रेंड क्यों है खास?

ऐसा नहीं है कि कोई एक रंग बाकी दोनों से ज्यादा हेल्दी है. हर रंग का फूड अलग-अलग पोषक तत्व देता है. इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा थाली बनाते समय कोशिश करें कि प्लेट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि संतुलित भी हो.

नारंगी रंग के फूड्स से मिलता है बीटा-कैरोटीन

तिरंगे की नारंगी पट्टी के लिए गाजर, कद्दू, शकरकंद या पपीता जैसे विकल्प लिए जा सकते हैं. इनमें कैरोटिनॉयड्स पाए जाते हैं. गाजर और कद्दू जैसी चीजों में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदल सकता है. विटामिन ए आंखों और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है. इसलिए थाली में नारंगी रंग सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, पोषण के लिए भी काम आ सकता है.

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सफेद रंग के खाद्य पदार्थ क्यों हैं जरूरी?

तिरंगे की सफेद पट्टी के लिए दही, पनीर या दूध से बनी चीजें रख सकते हैं. दही और पनीर से प्रोटीन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. यानी सफेद रंग वाली चीजें सिर्फ थाली को बीच से सजाने का काम नहीं करतीं, बल्कि भोजन को ज्यादा संतुलित बनाने में भी मदद कर सकती हैं.

हरी सब्जियां बढ़ाती हैं थाली का पोषण

हरे रंग के लिए पालक, मटर, हरी बीन्स, ब्रोकली या हरा धनिया जैसे विकल्प रखे जा सकते हैं. हरी सब्जियों से फाइबर, फोलेट और कई विटामिन-मिनरल मिलते हैं. इन्हें थाली में शामिल करने से भोजन में सब्जियों की मात्रा बढ़ती है और प्लेट ज्यादा संतुलित बनती है.

हरी सब्जियां बढ़ाती हैं थाली का पोषण

नारंगी, सफेद और हरे रंग के खाद्य पदार्थ अलग-अलग पोषक तत्व देते हैं, इसलिए किसी एक रंग को सबसे हेल्दी कहना सही नहीं होगा. असली फायदा तब मिलेगा जब तिरंगा थाली में तीनों रंगों के साथ दाल, साबुत अनाज या कोई दूसरा प्रोटीन स्रोत भी शामिल हो.

किस रंग का फूड है सबसे ज्यादा हेल्दी?

और एक बात का ध्यान रखें. सिर्फ तिरंगा दिखाने के लिए खाने में कृत्रिम रंग मिलाने की जरूरत नहीं है. गाजर, पपीता, पालक, मटर, दही और पनीर जैसी प्राकृतिक चीजों से ही थाली को रंगीन और पौष्टिक बनाया जा सकता है. यानी इस बार तिरंगा थाली ऐसी बनाएं, जो देखने में भी सुंदर हो और खाने के बाद शरीर को भी अच्छा पोषण दे.