Electric Kettle का करते हैं इस्तेमाल तो जान लीजिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और सेफ्टी टिप्स

Electric Kettle: आज के समय में हमारे किचन में पाए जाने वाले अप्लायंस ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा सरल बना दिया है. ये अप्लायंस हमारा समय और मेहनत दोनों को ही बचाते हैं. आज हम एक ऐसे ही अप्लायंस की बात करेंगे और वो है इलेक्ट्रिक केटल, सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना हो या फिर जल्दी में सूप, चाय-कॉफी उबालना हो इस तरह के कई कामों को इलेक्ट्रिक केटल बेहद काम आती है. ये कई कामों को आसान बना देती है. हालांकि इसको इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है.

अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको इससे करंट लग सकता है. इसके साथ ही इससे करंट लगना या फिर आग लगने जैसी भी दुर्घटना का खतरा भी हो सकता है. इसलिए आपको इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल को इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसको खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

इस्तेमाल का सही तरीका क्या है?

बता दें कि अगर आप इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल सही तरीके से और केयर से करते हैं तो ये लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर बनी रहती है. इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए.

केटल को हमेशा सूखी जगह पर और प्लेन जगह पर रखें.

केटल को बिल्कुल सीधा रखें.

केटल को ऊपर तक पूरा ना भरें.

इस्तेमाल करते समय हाथों को सूखा रखें.

पानी को उबलने दें.

ऑटो कट के बाद ही ढक्कन खोलें.

इस्तेमाल के बाद तुरंत स्विच ऑफ करें.

खाली केटल का इस्तेमाल ना करें.

केटल में सिर्फ पानी उबालें.

उबलते समय ढ़क्कन ना खोलें.

केटल में क्या-क्या बना सकते हैं?

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल सिर्फ उबालने तक ही सीमित नहीं है. बल्कि आप इसमें सूप, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स और अंडे भी उबाल सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें कुछ सब्जियों को आसानी से उबाल सकते हैं. हालांकि हर केटल इन कामों के लिए नहीं बनी होती है. इसलिए इस्तेमाल से पहले उसके मैनुअल को जरूर देखें.

इलेक्ट्रिक केटल खरीदते समय किन बातों का रखे ध्यान?

इलेक्ट्रिक केटल खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में भूलकर भी ना करें 5 चीजों का सेवन, जानिए परहेज करना क्यों है जरूरी

केटल की बॉडी और हैंडल की मजबूती.

कैपेसिटी

पावर

ऑटो शट-ऑफ

कूल-टच बॉडी

स्ट्रांग बेस

ISI/ सेफ्टी सर्टिफिकेशन

टेंपरेचर कंट्रोल

360 डिग्री कॉर्डलेस बेस

LED इंडिकेटर

इलेक्ट्रिक केटल की सफाई कैसे करें

केटल में कभी भी पानी बचाकर ना रखें.

केटल को ठंडा होने दें.

स्पंज में विनेगर या नींबू को लगाकर सफाई करें.

15-20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद केटल को साफ पानी से धो लें.

इसके अलावा आप सॉफ्ट सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

केटल को कभी भी पूरा पानी में न डुबोएं.

पूरी तरह से सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें.

केटल के बेस को कभी ना धुलें.

