ये 5 गलितयां खराब कर सकती हैं आपकी नई Electric Kettle, सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा

Common Mistakes with Electric Kettles: आज के समय में इलेक्ट्रिक केटल हर घर और ऑफिस की जरूरत बन चुकी है. चाय, कॉफी, दूध गर्म करना हो या झटपट नूडल्स व सूप बनाना एक छोटा-सा बटन दबाते ही काम हो जाता है. सुविधा इतनी है कि लोग इसे दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, जितनी आसानी यह देती है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है. रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियां न सिर्फ केटल को खराब कर सकती हैं, बल्कि शार्ट-सर्किट, जलने और बिजली के खतरे भी बढ़ा सकती हैं. इसलिए इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते समय कुछ नियमों को समझना और फॉलो करना बहुत जरूरी है.

इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते समय की जानी वाली गलतियां | Mistakes to Avoid While Using an Electric Kettle

1. ओवरफिल करना यानी जरूरत से ज्यादा पानी भरना

कई लोग जल्दी में केटल को ऊपर तक भर देते हैं, जबकि हर केटल में मैक्स लेवल दिया होता है. ज्यादा पानी भरने से उबलते समय पानी बाहर गिर सकता है, जिससे हीटिंग प्लेट खराब हो जाती है. बार-बार ऐसा करने से ऑटो कट-ऑफ सिस्टम भी फेल हो सकता है.

2. केटल को खाली चलाना

कभी-कभी लोग जांचने के लिए या गलती से बिना पानी के केटल ऑन कर देते हैं. इससे हीटिंग कॉइल जल्दी जल सकती है और पूरा प्रोडक्ट बेकार हो सकता है. हमेशा पानी डालकर ही बटन दबाएं और अगर फटाफट गर्म करना चाहते हैं तो भी मात्रा कम न रखें.

3. बेस को गीला करना

केटल धोते समय या इस्तेमाल के बाद लोग बेस को भी पानी से साफ कर देते हैं, जो खतरनाक है. बेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, इसलिए इसे कभी गीला न करें. अगर गलती से पानी लग जाए तो केटल को सूखने दें और फिर ही प्लग इन करें.

4. चलते समय ढक्कन खोलना

उबलते पानी के दौरान ढक्कन खोलकर झांकना या हाथ लगाना जलन का कारण बन सकता है. कई बार भाप के कारण ढक्कन ढीला होकर गिर भी जाता है और पानी छिटक सकता है.

5. एक्सटेंशन बोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल

हाई वॉटेज वाले उपकरण एक्सटेंशन बोर्ड पर चलाने से ओवरलोडिंग हो सकती है. इलेक्ट्रिक केटल को हमेशा सीधे वॉल सॉकेट में लगाएं और खराब या ढीले सॉकेट से बचें.

सेफ्टी टिप्स जिन्हें हमेशा याद रखें:

केटल को रेगुलर अंदर से साफ करें, खासकर पानी के दाग (स्केल) हटाएं.

उबालने के बाद तुरंत केटल को न धोएं, उसे ठंडा होने दें.

प्लास्टिक की केटल में दूध न उबालें, इससे गंध और लेयर जम जाती है.

इस्तेमाल के बाद प्लग निकाल दें, ताकि किसी तरह का शार्ट-सर्किट न हो.

इलेक्ट्रिक केटल जितनी उपयोगी है, उतनी ही नाजुक भी. सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सालों तक बिना परेशानी चलेगी.

