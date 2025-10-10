चावल में दोबारा नहीं लगेंगे घुन, बस अपनाकर देखें ये घरेलू नुस्खे, डिब्बे में 2 साल तक रहेंगे फ्रेश

Tips To Avoid Rice Worms: सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से महीने भर का राशन खरीदा और कुछ ही दिनों में चावल में छोटे-छोटे कीड़े रेंगने लगे. गुस्सा भी आए और अफसोस भी. हर भारतीय किचन में यह समस्या आम है, खासकर गर्मी या मानसून के मौसम में जब नमी बढ़ जाती है. थोड़ी सी लापरवाही और चावल में घुन, कीड़े या सुंडी लग जाते हैं. नतीजा...अनाज खराब, पैसा बर्बाद, लेकिन क्या आप जानते हैं? कुछ आसान घरेलू नुस्खे हैं जिनसे चावल सालभर तक सुरक्षित रह सकते हैं. इन्हें अपनाने के बाद आपको कभी घुन से लड़ना नहीं पड़ेगा.

लौंग और काली मिर्च: प्राकृतिक कीटनाशक (chawal ko ghun se bachane ka tarika)

किचन में मौजूद लौंग और काली मिर्च सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि नेचुरल प्रोटेक्टर हैं. इनकी तेज गंध कीड़े और घुन को पास नहीं आने देती.

कैसे इस्तेमाल करें: एक कपड़े में मुट्ठीभर लौंग और कुछ काली मिर्च डालकर पोटली बना लें और चावल के डिब्बे में रख दें. यह तरीका चावल को महीनों तक कीड़ों से बचाए रखेगा.

खड़ी लाल मिर्च: चावल की सुरक्षा कवच (prevent rice from weevils and worms)

लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन कीड़ों के लिए जहर जैसा काम करता है.

टिप: चावल के कंटेनर में कुछ सूखी लाल मिर्च डाल दें. इसकी तीखी खुशबू घुनों को पास तक नहीं आने देगी. यही तरीका गेहूं या दालों में भी काम करता है.

लहसुन और माचिस की तीली का नुस्खा (Tips to avoid rice worms)

सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन चावल में लहसुन की साबुत कलियां या 8-10 माचिस की तीलियां डालने से कीड़े लगना बंद हो जाता है.

लहसुन की स्मेल कीड़ों को भगाती है, वहीं माचिस की गंध और सल्फर नमी को दूर रखते हैं.

हल्दी और खड़ा नमक: पुराने जमाने का आजमाया उपाय (how to protect rice from insects)

सूखी हल्दी की गांठ या पाउडर वाली पोटली चावल में डालने से कीड़े नहीं लगते. हल्दी का एंटीसेप्टिक गुण चावल को सुरक्षित रखता है. वहीं, खड़ा नमक नमी सोख लेता है, जिससे कीड़ों के पनपने की गुंजाइश ही नहीं रहती.

मत करें ये गलती (home remedies for rice worms)

कई लोग चावल में नीम की पत्तियां डाल देते हैं. ऐसा करने से नीम सूखकर पाउडर बन जाती है और उसकी कड़वाहट चावल में मिल जाती है. बेहतर तरीका है कि नीम पाउडर की छोटी बॉल्स बनाकर चावल में डालें. इससे फायदा भी मिलेगा और स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा.

