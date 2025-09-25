केला जल्दी हो जाता है खराब तो जान लीजिए स्टोर करने का सही तरीका, लंबे समय तक रहेंगे फ्रेश और टेस्टी

How to Store Banana: नवरात्रि का सीजन चल रहा है और ऐसे में लोग 9 दिनों के व्रत रखते हैं और फलाहारी चीजों का सेवन करते हैं. इन दिनों में घरों में अलग-अलग तरह के फल भी आते हैं जिसमें केला सबसे कॉमन होता होता है. लेकिन इस फल के साथ एक दिक्कत ये है कि ये बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं और काले पड़ जाते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में. केला बहुत जल्दी खराब होने लगता है. अगर आप भी केले को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो केले को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करेगा.

केले काले पड़ते क्यों हैं?

बहुत ज्यादा गर्मी में जब केले रखे रहते हैं तो वो खराब होने लगते हैं और काले पड़ जाते हैं. अगर आपके कमरे में दिनभर कूलर चलता है या वेंटिलेशन नहीं है, तो जल्द ही केले काले होने लगते हैं.

इसके साथ ही अगर कोई केला गला हुआ है या फिर पिचक गया है तो भी वो जल्दी खराब होने लगता है.

केले को अगर आपने ढ़ककर रखा है तो भी वो जल्दी खराब होने लगता है.

इसके अलावा केले को अगर आप उल्टे तरीके से रखती हैं, तो यह नीचे से सड़ने लग जाता है.

केले को स्टोर करने का सही तरीका

केले को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए आप ऐसा बर्तन चुनें जिसमें नीचे से हवा जाती रहे. आप चाहें तो इसे स्टील प्लेट में भी रख सकती हैं. केले को एक खुल बर्तन में रखें.

केले को किसी जगह पर रखने से अच्छा है कि आप इसे किसी जगह पर लटकाकर रखें.

अगर केले पूरी तरह पक गए हैं, तो इसे जल्दी खाना बेहतर होगा. केला जल्दी पकता है.

केले को दूसरे फलों के साथ ना रखें.

केले को धूप और नमी वाली जगहों से दूर रखें.

