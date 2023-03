Prevent Milk From Boiling Over: गैस पर दूध रखकर भूल जाते हैं, तो इन 2 सुपर हैक्स को अपनाएं गिरने से बच जाएगा दूध

कुछ ट्रिक्स को अपनाकर दूध को बाहर उबलने से रोक सकते हैं.

How to Prevent Milk From Boiling Over: खाना बनाना केवल मुंह में पानी लाने वाले फूड तैयार करने तक ही सीमित नहीं है, ये पता होना चाहिए कि इन चीजों को बनाने में भी बहुत कुछ लगता है - सब्जियों को काटने से लेकर, आटा गूंथने तक इन चीजों के लिए कुछ खास हैक्स और ट्रिक्स हैं जो इनको करना आसान बना देते हैं. ऐसी ही एक ट्रिक दूध को गर्म करने के दौरान पतीले के बाहर उबलने से रोकने की भी है. अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि हम गैस पर दूध रखकर भूल जाते हैं या अन्य कामों में लग जाते हैं, तब तक दूध सारा गैस के ऊपर गिर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है आप कुछ ट्रिक्स को अपनाकर दूध को बाहर उबलने से रोक सकते हैं. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो दूध को पतीले के बाहर उबलने से नहीं गिरने देंगे.