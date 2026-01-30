विज्ञापन
विशेष लिंक

McDonalds में 10 रुपये की कोक? Viral ‘हैक’ की खुल गई सच्चाई

McDonalds 10 Rupess Drink: मैकडी में खाना भला किसे नहीं पसंद होता है, खासकर जब ये फेवरेट आउटलेट कोई अच्छा ऑफर दे तो मजा ही आ जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा करता है कि उसने मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) से सिर्फ 10 रुपये में एक ड्रिंक खरीद रहा है. चलिए जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई.

Read Time: 3 mins
Share
McDonalds में 10 रुपये की कोक? Viral ‘हैक’ की खुल गई सच्चाई
क्या है मैकडॉनल्ड्स में 10 रुपए वाली ड्रिंक की सच्चाई?

McDonalds 10 Rupess Drink: मैकडी में खाना भला किसे नहीं पसंद होता है, खासकर जब ये फेवरेट आउटलेट कोई अच्छा ऑफर दे तो मजा ही आ जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा करता है कि उसने मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) से सिर्फ 10 रुपये में एक ड्रिंक खरीद रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लोगों ने इसे देखते ही अपने दोस्तों को भी शेयर किया. इस वीडियो में बंदा बहुत ही कांफिडेंस तरीके से इसको मैकडी का एक गिल्च बता रहा है जिससे आपको कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए में मिल रही है. उसने ये ट्रिक कैसे काम करती है ये भी अपने वीडियो पर बताया है. अब आपको भी लग रहा होगा वाह अब तो फौरन आप भी जाएंगे और इस ग्लिच का फायदा उठाएंगा. लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब खुद मैकडॉनल्ड्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दावे की पूरी पोल खोल दी.

दरअसल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने कई कमेंट्स किए थे. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में बताया कि मैकडॉनल्ड्स में कोक की कीमत फिक्स होती है और 10 रुपये में कोक मिलना नामुमकिन है. वहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि वीडियो में शायद ड्रिंक पहले से खरीद लिया हो या फिर पुराने किसी ऑफर को गलत तरीके से दिखाया गया हो.

लेकिन असल मजा आया जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुद मैकडॉनल्ड्स से जुड़े लोगों ने भी साफ कर दिया कि ऐसा कोई “हैक” मौजूद नहीं है. उन्होंने बताया कि ये कोई ग्लिच नहीं बल्कि उनकी कंपनी की तरफ से ही दिया गया ऑफर है. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mcdonalds Coke Hack, 10 Rupees Coke Viral Video, Mcdonalds Viral Hack, Cheap Coke At Mcdonalds, Viral Food Hack India
Get App for Better Experience
Install Now