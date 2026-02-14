India vs Pakistan Press Conference LIVE Update: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले कप्तान सलमान आगा ने भारत के खिलाफ ट्रम्प कार्ड के नाम का ऐलान कर दिया है. आगा ने कहा, यह गेम हमेशा से बहुत बड़ा रहा है. हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं. हमारे लिए हर खिलाड़ी बराबर है. आप लोगों ने उस्मान तारिक को इतना बड़ा बनाया है. वह अच्छी बॉलिंग कर रहा है. वह हमारा ट्रंप कार्ड है, हो सकता है कि स्पिनर हावी हों लेकिन आप पेसरों की भूमिका को नकार नहीं सकते. हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं लेकिन अच्छे पेसर भी हैं. इसके अलावा कैप्टन सलमान आगा ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने के सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि वो इसके बारे में बाद में सोचेंगे.
'बॉयकॉट ड्रामा' के बाद इस मैच का महत्व काफी बढ़ रहा है. फैन्स अभी से इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आईसीसी की PCB को गंभीर नतीजों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान का 'बॉयकॉट ड्रामा' खत्म हो गया. हालांकि दोनों टीमों के खिलाड़ी मुकाबले की तैयारी के आखिरी दौर में हैं, फिर भी मैच में थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है. खराब मौसम मुकाबले पर खतरा मंडरा रहे हैं, और बारिश की 60 परसेंट से ज़्यादा संभावना है. मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा के फिटनेस को लेकर अपडेट दे सकते है.
India vs Pakistan Press Conference LIVE
India vs Pakistan Press Conference LIVE: हम अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेंगे, सलमान अली आगा
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने माना है कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे."
India vs Pakistan Press Conference LIVE: हैंडशेक को लेकर सवाल पर सलमान आगा का बयान
हैंडशेक को लेकर सवाल
सलमान आगा से प्रेस के दौरान NDTV की ओर से पूछा गया कि यदि भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाने को राजी होते हैं तो क्या आप हैंडशेक करोगे? इस पर सलमान आगा ने रिएक्ट किया और कहा कि "वह इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, हम कल इस बारे में देखेंगे."
India vs Pakistan Press Conference LIVE: उस्मान तारिक के 'चकिंग' के आरोपों पर क्या बोले पाकिस्तानी कप्तान
पाकिस्तान के कप्तान ने गेंदबाज उस्मान तारिक को अपने अजीब एक्शन को लेकर कई आरोपों में घिरे हैं, लेकिन कप्तान सलमान आगा परेशान नहीं हैं, "उस्मान को ICC ने दो बार क्लीन चिट दी है. मुझे नहीं पता कि उनके एक्शन के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं. उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।"
India vs Pakistan Press Conference LIVE: सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा को लेकर दिया बड़ा बयान
सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा को लेकर भी बात की और कहा कि, वह एक बड़ा खिलाड़ी है, हम चाहते हैं वह फिट होकर मैच खेले, हम बेस्ट टीम के साथ मैदान पर जाना चाहते हैं.
India vs Pakistan Press Conference LIVE: बाबर आजम हमारे लिए चिंता की बात नहीं है- सलमान आगा
सलमान आगा, पिछले रिकॉर्ड मायने नहीं रखते. यह एक नया दिन होगा. आप इतिहास नहीं बदल सकते लेकिन हम इस बार अच्छा परफॉर्म करने और जीतने की कोशिश कर सकते हैं.
सलमान आगा: बाबर आजम हमारे लिए चिंता की बात नहीं है. वह रन बना रहा है. और उम्मीद है कि वह रन बनाएगा और कल हमारी मदद करेगा। हम बैटिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहते.
हो सकता है कि स्पिनर हावी हो जाएं. लेकिन आप स्पिनरों को नकार नहीं सकते. सलमान आगा·
हमारे लिए, उस्मान तारिक उन खिलाड़ियों में से एक है. आप उसके दीवाने हो रहे हैं. सलमान आगा
India vs Pakistan Press Conference LIVE: मौसम ने बढ़ाई चिंता
मौसम दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होने वाला है. AccuWeather के अनुसार, कल शाम चार घंटे बारिश होने वाली है. उस स्थिति में, हम मैच को छोटा होते हुए देख सकते हैं.
India vs Pakistan Press Conference LIVE: कप्तान सलमान आगा ने इस खिलाड़ी को बताया भारत के खिलाफ ट्रम्प कार्ड
India vs Pakistan Press Conference LIVE: कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानें टाइमिंग
आज शाम को 5:30 बजे टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है.
India vs Pakistan Press Conference LIVE: भारत और पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस
आज दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव अभिषेक शर्मा के फिटनेस को लेकर अपडेट दे सकते हैं. और साथ ही भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर भी बात कर सकते हैं.