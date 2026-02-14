IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आमने-सामने

IND vs PAK: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने 15 फरवरी को चिर-विरोधी भारत के खिलाफ होने वाले मैच से पहले पाकिस्तान टीम को ज़रूरी सलाह दी है. एक पाकिस्तानी प्राइवेट न्यूज़ चैनल से बात करते हुए, अफरीदी ने पाकिस्तानी बैट्समैन से जितना हो सके “डॉट बॉल” कम करने की अपील की. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप का मैच हर लिहाज़ से ज़रूरी है और खिलाड़ियों को अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए. अफरीदी ने कहा, “गलतियां होती हैं, लेकिन जो टीम तीनों डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, में कम गलतियां करती है, वही सफल होगी.” उन्होंने खास तौर पर इस बात पर ज़ोर दिया कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलने से बैट्समैन पर बेवजह का प्रेशर पड़ता है, जिससे वे अक्सर रिस्की “बड़े शॉट” खेलने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे विकेट गिर जाते हैं.

अफरीदी ने कहा कि "पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग डेप्थ एक ताकत है, जो नंबर आठ तक फैली हुई है. हमारे पास एक सॉलिड लाइनअप है और कई खिलाड़ी बड़े शॉट लगाने में काबिल हैं.”

उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक बदलाव का सुझाव दिया, अफरीदी ने कहा, “अगर हमारे टॉप 6 बैटर 15 या 16 ओवर तक बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो छठा विकेट गिरने के बाद, बाकी 24 गेंदों पर आखिरी दो बल्लेबाजों को बैटिंग करने दें ताकि एक अच्छा टोटल बनाया जा सके.” ओपनिंग जोड़ी के लिए, अफरीदी का मैसेज साफ था, उन्हें स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने विकेट जल्दी न गंवाएं.

गौतम गंभीर की ऱणनीति को फेल करने की योजना

शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी टीम को इस रणनीति का पालन करने की सलाह दी है. यानी अफरीदी ने एक तरह से भारतीय कोच गौतम गंभीर की रणनीति को फेल करने की योजना तैयार की है. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तानी टीम अफरीदी की इस योजना का पालन कर गंभीर की रणनीति को चुनौती दे पाएगी या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काटें की होगी. मैदान पर खिलाड़ी आमने-सामने होंगे तो वहीं, मैदान के बाद कोच की रणनीति और शाहिद अफरीदी की सलाह का आमना-सामना भी होगा.

बाबर आजम ने भारत-पाक मैच को लेकर क्या कहा

इसके अलावा बाबर आजम ने भी भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बात की और कहा, दोनों देश के फैन्स इस मैच में इंवॉल्व रहते हैं. दोनों टीमों के बीच मैच काफी दबाव वाला रहता है. यह मैच एक अलग लेवल का होता है. खिलाड़ियों पर जबरदस्त दवाब रहता है. उम्मीद भी बड़ी रहती है. हम बस अच्छा खेलना चाहते हैं और बाहर क्या बातें हो रही है इसके लेकर हम ज्यादा नहीं सोचते हैं. हम हर हाल में अच्छा खेल खेलने के बारे में सोच रहे हैं."

मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा पर साधा निशाना

मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के बारे में कहा: “वह बस एक स्लॉगर है, उसके फेल होने के चांस ज़्यादा हैं, वह टेक्निकली अच्छा बैट्समैन नहीं है. अगर आप बॉडी लाइन पर बॉलिंग करते हैं तो ऐसे बैट्समैन को टैकल करना मुश्किल नहीं है. वह स्लो बॉल्स के सामने भी स्ट्रगल करेगा.”