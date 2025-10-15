अब बाजार से लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, घर पर ही बनाएं करारी मठरी, नोट करें रेसिपी

Mathri Recipe: दीवाली पर घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं. जिसमें कई तरह की मिठाइयों से लेकर के अलग-अलग तरह के स्नैक्स भी शामिल होते हैं. जिसमें हम मठरी को कैसे ही भूल सकते हैं. मठरी की एक खास ही पहचान होती है. क्रिस्पी और मसालेदार चाय के साथ तो इसे खाने का मजा ही कुछ और होता है. अगर आप भी इस बार घर पर मठरी बनाने की सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है.

बाजार जैसी मठरी घर पर कैसे बनाएं ( Market Style Mathri Recipe)

सामग्री

1 कटोरी मैदा

1 चम्मच सूजी

नमक

अजवाइन

घी या तेल

विधि

मठरी बनाने के लिए सबसे पहले आटे में सूजी, नमक और अजवाइन डालकर मिक्स कर लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा तेल डालकर आटे में मिलाएं और मोयन तैयार कर लें. जब आटा हथेली में दबने लगे तब समझ जाइए कि ये मोयन ठीक है. अब मैदे में थोड़ा-थोड़ा सा आटा डालक आटा तैयार कर लीजिए. याद रखिए कि आटा आपको थोड़ा सख्त गूंथना है. अब तैयार आटे को ढककर लगभग 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद आटे की लोई तैयार करें और बेलन या फिर हाथ की मदद से इसको गोल आकार दें. कढ़ाही में तेल गर्म करें और स्लों से मीडियम आंच पर इनको फ्राई करें. जब मठरी सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तब उसे निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें, ताकि इसका एक्सट्रा ऑयल निकल जाए. आपकी मठरी बनकर तैयार है इसे एयर टाइट डिब्बे में रख कर स्टोर कर लें.

