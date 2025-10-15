विज्ञापन
विशेष लिंक

अब बाजार से लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, घर पर ही बनाएं करारी मठरी, नोट करें रेसिपी

अगर आप भी बाजार से चीजें खरीद कर नहीं लाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मठरी की ऐसी रेसिपी जिससे आप घर पर ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
अब बाजार से लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, घर पर ही बनाएं करारी मठरी, नोट करें रेसिपी
घर पर बनाएं बाजार स्टाइल मठरी.

Mathri Recipe: दीवाली पर घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं. जिसमें कई तरह की मिठाइयों से लेकर के अलग-अलग तरह के स्नैक्स भी शामिल होते हैं. जिसमें हम मठरी को कैसे ही भूल सकते हैं. मठरी की एक खास ही पहचान होती है. क्रिस्पी और मसालेदार चाय के साथ तो इसे खाने का मजा ही कुछ और होता है. अगर आप भी इस बार घर पर मठरी बनाने की सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है.

बाजार जैसी मठरी घर पर कैसे बनाएं ( Market Style Mathri Recipe)

सामग्री

  • 1 कटोरी मैदा
  • 1 चम्मच सूजी
  • नमक 
  • अजवाइन
  • घी या तेल

विधि

मठरी बनाने के लिए सबसे पहले आटे में सूजी, नमक और अजवाइन डालकर मिक्स कर लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा तेल डालकर आटे में मिलाएं और मोयन तैयार कर लें. जब आटा हथेली में दबने लगे तब समझ जाइए कि ये मोयन ठीक है. अब मैदे में थोड़ा-थोड़ा सा आटा डालक आटा तैयार कर लीजिए. याद रखिए कि आटा आपको थोड़ा सख्त गूंथना है. अब तैयार आटे को ढककर लगभग 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद आटे की लोई तैयार करें और बेलन या फिर हाथ की मदद से इसको गोल आकार दें. कढ़ाही में तेल गर्म करें और स्लों से मीडियम आंच पर इनको फ्राई करें. जब मठरी सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तब उसे निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें, ताकि इसका एक्सट्रा ऑयल निकल जाए. आपकी मठरी बनकर तैयार है इसे एयर टाइट डिब्बे में रख कर स्टोर कर लें. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mathri Recipe, How To Make Aata Mathri, Diwaali Snacks Recipe, Mathri Kaise Banti Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com