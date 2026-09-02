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50 रुपये में बनाए कलौंजी का तेल, सप्ताह में 1 बार लगाने से लंबे और घने हो सकते हैं बाल

कलौंजी का तेल झड़ते और बेजान बालों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. इसे मार्केट में महंगे दामों में खरीदने के बजाय घर पर सस्ते में बना सकते हैं. यहां जानते हैं रेसिपी-

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50 रुपये में बनाए कलौंजी का तेल, सप्ताह में 1 बार लगाने से लंबे और घने हो सकते हैं बाल
how to make kalonji oil : घर पर कलौंजी का तेल कैसे बनाएं?

Kalonji oil Recipe : झड़ते बेजान बाल न सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या हो चुकी है, बल्कि कम उम्र के लोग भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं. इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें प्रदूषण, बढ़ता स्ट्रेस, गलत खानपान और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स शामिल हैं. ऐसे में हम में से कई लोग अपने बालों को सुरक्षित रखने के लिए नैचुरल उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पर काफी मंहगें दामों पर हेयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें कलौंजी का तेल भी शामिल है.

अगर आप मार्केट में कलौंजी का तेल लेने जाएंगे, तो आपको 200 से 1000 रुपये की कीमत में लेत मिलेगा. ऐसे में कई लोग इस तेल को खरीदने से दूरी बना लेते हैं. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो परेशान न हों. हम इस लेख में आपको घर पर ही कलौंजी का तेल बनाने की रेसिपी बताएंगे, जो सिर्फ 50 से 100 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगी. यहां जानते हैं रेसिपी-

घर पर कैसे बनाएं कलौंजी का तेल?

आवश्यक सामग्री

  • कलौंजी - 1 बड़ा चम्मच
  • मेथी दाना - 1 बड़ा चम्मच 
  • प्याज - 1 से 2 
  • करी पत्ता - 10 से 15 पत्ते
  • नारियल तेल - 200 मिली

कलौंजी का तेल बनाने की विधि

  • सबसे पहले कलौंजी और मेथी के दानों को दरदरा करके पीस लें. 
  • फि गैस पर कड़ाही चढ़ाएं, इसमें नारियल तेल डालकर गर्म.
  • इसके बाद प्याज और करी पत्ता डालकर इसे कुछ देर के लिए उबालें. 
  • जब तेल उबल जाए, तो इसे ठंडा करके कांच की बोतल में डाल लें.
  • फिर इसमें कलौंजी और मेथी का पाउडर डालकर 2 से 3 सप्ताह के लिए धूप में छोड़ दें.
  • बीच-बीच में तेल को हिलाते रहें.
  • 2 से 3 सप्ताह बाद तेल को छानकर इसे अपने बालों पर लगाएं.

बालों पर कैसे लगाएं कलौंजी का तेल?

रात को या अपने बालों को धोने से करीब 30 मिनट पहले इस तेल से स्कैल्प की हल्के हाथों से मसाज करें. चाहें तो इसे ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं. फिर अपने बालों को धो लें.

बालों में कलौंजी का तेल लगाने से क्या होता है?

  • कलौंजी का तेल आपके बालों की जड़ों को पोषण देकर टूटने और झड़ने की समस्या कम करने में मदद कर सकता है.
  • नियमित मसाज से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है. 
  • इसके एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.
  • अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं तो यह तेल प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम कर सकता है.

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