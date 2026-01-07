बैंगन का भरता खाकर हो गए हैं बोर तो एक बार ट्राई सेम आलू का भरता, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप

Sem Aloo Bharta: सर्दियों के मौसम में हम कुछ टेस्टी और चटपटा खाने के लिए बेकरार रहते हैं. इसके साथ ही कुछ ऐसी रेसिपी की तलाश में रहते है जो झटपट बनकर तैयार हो जाए. सर्दियों में गरमा-गरम रोटियों के साथ आपने कई तरह के भरते और चोखे खाए होंगे. बैंगन का भरता हो या फिर आलू का भरता लेकिन क्या आपने कभी सेम और आलू का भरता खाया है. ये खाने में बेहद स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ही आसान है. अगर आप इस बार अपनी थाली में कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आलू-सेम का भरता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. तो चलिए जानते हैं आलू सेम का भरता बनाने की रेसिपी.

आलू-सेम भरता बनाने के लिए सामग्री

आलू- 3 से 4

सेम - 10-15 फली

नमक

लाल मिर्च

हरी मिर्च

प्याज

टमाटर

मेथी दाना

तेल

आलू-सेम भरता बनाने की रेसिपी

आलू-सेम का भरता बनाने के लिए सबसे पहले आप आलू और सेम को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें. इसके बाद आप सेम को छोलकर के उसके साइड के रेशे निकाल दें. अब आलू और सेम को उबलने के लिए रख दें. 3-4 सीटी आने पर आलू और सेम उबल जाएगी फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए. तब तक आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को काटकर तैयार कर लें. अब आलू को छीलें और सेम के साथ हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर दीजिए. अब आपको एक कढ़ाही लेनी है उसमें तेल गर्म करना है. तेल गर्म हो जाने पर उसमें मेथी डालें, जब मेथी चटकने लगे तो उसमें प्याज, हरी मिर्च और प्याज डाल दीजिए और एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर कें इसमें आलू और सेम का मिक्सचर डालकर मिलाइए. अब इसमें लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और कुछ देर तक फ्राई करें. जब टमाटर हल्का सा गल जाए और खड़ा-खड़ा ना रहे तो बस गैस बंद करिए और आपका भर्ता बनकर तैयार है. इसे दाल-चावल या फिर रोटी के साथ खाइए.

