विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सर्दियों के मौसम में आने वाली इस सब्जी का सेवन

Sem Ke Fayde: सेम सर्दियों के मौसम में आने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए जानते हैं इसे डाइट में शामिल करने का आसान तरीका.

Read Time: 3 mins
Share
इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सर्दियों के मौसम में आने वाली इस सब्जी का सेवन
Broad Beans: सेम खाने के फायदे.

Broad Beans Benefits And Recipe: सर्दियों के मौसम में आने वाली सेम एक फली वाली सब्जी है. सेम को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. सेम को फ्लैट बीन्स, फावा बीन्स के नाम से भी जाना जाता है. सेम में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं. सेम (Sem Ki Sabji) की फली में कॉपर, आयरन, मैग्निशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं. इसकी तासीर गर्म होती है जो ठंड में आपको अंदर से गरम रखने और सर्दी से बचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का तरीका.

कैसे बनाएं सेम की सब्जी- (How To Make Seb Sabji)

सामग्री-

  • सेम
  • टमाटर
  • प्याज
  • हरी मिर्च
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • जीरा
  • हल्दी पाउडर
  • धनिया पाउडर
  • गरम मसाला पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • तेल
  • धनिया पत्ती सजाने के लिए

विधि-
सेम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सेम को धोकर दोनों सिरों को काट लें और लंबाई में काट लें.फिर प्याज और टमाटर को बारीक काट लें. एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें. जीरा भुनने के बाद प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें. प्याज के बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भूनें. टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं. इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और नमक मिलाएं. सेम डालें और अच्छी तरह मिलाएं. 1-2 कप पानी डालें और ढककर सेम को पकाएं. धनिया पत्ती से सजाकर सर्व करें.

ये भी पढ़ें- Baasi roti and Baasi rice: क्या ताजा से भी ज्यादा हेल्दी होते हैं बासी रोटी और बासी चावल? सच जानकर उड़ जाएगी नींद 

Latest and Breaking News on NDTV

सेम की सब्जी खाने के फायदे- (Seb Ki Sabji Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

सेम में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. 

2. वजन घटाने-

सेम में फाइबर और मोनोअनसैचुरेटेड पाया जाता है. सेम की सब्जी के सेवन से वजन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. 

3. पाचन-

सेम में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. 

4. हड्डियों-

सेम में मौजूद आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी खनिज हड्डियां मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Broad Beans, Broad Beans Benefits, Sem Ki Sabji Ke Fayde, Sem Ki Sabji Khane Ke Fayde, Fawa Beans
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com