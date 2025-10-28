इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सर्दियों के मौसम में आने वाली इस सब्जी का सेवन

Broad Beans Benefits And Recipe: सर्दियों के मौसम में आने वाली सेम एक फली वाली सब्जी है. सेम को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. सेम को फ्लैट बीन्स, फावा बीन्स के नाम से भी जाना जाता है. सेम में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं. सेम (Sem Ki Sabji) की फली में कॉपर, आयरन, मैग्निशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं. इसकी तासीर गर्म होती है जो ठंड में आपको अंदर से गरम रखने और सर्दी से बचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का तरीका.

कैसे बनाएं सेम की सब्जी- (How To Make Seb Sabji)

सामग्री-

सेम

टमाटर

प्याज

हरी मिर्च

अदरक-लहसुन का पेस्ट

जीरा

हल्दी पाउडर

धनिया पाउडर

गरम मसाला पाउडर

नमक स्वादानुसार

तेल

धनिया पत्ती सजाने के लिए

विधि-

सेम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सेम को धोकर दोनों सिरों को काट लें और लंबाई में काट लें.फिर प्याज और टमाटर को बारीक काट लें. एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें. जीरा भुनने के बाद प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें. प्याज के बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भूनें. टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं. इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और नमक मिलाएं. सेम डालें और अच्छी तरह मिलाएं. 1-2 कप पानी डालें और ढककर सेम को पकाएं. धनिया पत्ती से सजाकर सर्व करें.

सेम की सब्जी खाने के फायदे- (Seb Ki Sabji Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

सेम में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

2. वजन घटाने-

सेम में फाइबर और मोनोअनसैचुरेटेड पाया जाता है. सेम की सब्जी के सेवन से वजन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

3. पाचन-

सेम में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है.

4. हड्डियों-

सेम में मौजूद आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी खनिज हड्डियां मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

