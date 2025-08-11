Cooking Hacks: रोटी को ज्यादा देर तक मुलायम कैसे रखें? फॉलो करें ये टिप्स...

How To Keep Chapati Fresh: रोटियां हमारी थाली का एक वो अहम हिस्सा है जिसके बिना खाना खाने का मजा नहीं आता. कई लोग गरमा गरम रोटी खाना पसंद करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं, जिनको हल्की ठंडी रोटियां पसंद आती हैं. ऐसे में जरूरी है रोटियों को देर तक फ्रेश रखना. कई लोग अक्सर इस सवाल को गूगल पर सर्च करते हैं कि रोटियों को फ्रेश कैसे रखें? यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जो रोटियों को मुलायम और फ्रेश रख सकती हैं.

How To Keep Chapati Fresh For Long Time | Roti Ko Fresh Kaise Rakhe | Roti Ko Fresh Rakhne Ke Tips

रोटी को ज्यादा देर तक मुलायम कैसे रखें?

कपड़े में रखें: रोटियों को बनाने के बाद उन्हें किसी हल्के गीले कॉटन के कपड़े में लपेट कर रख दें. ऐसा करने से रोटियों में नमी बनी रहेगी जिससे वे सॉफ्ट रहेंगी.

कंटेनर: रोटियों को स्टोर करने के लिए ग्लास कंटेनर चुनें. यह हवा को बाहर रखेगा और रोटियों को सूखने के बचाएगा. जिससे लंबे समय तक रोटियां फ्रेश रहेंगी.

फॉइल पेपर: रोटियों को फॉयल पेपर में लपेटकर रखने से उनमें फ्रेशनेस बनी रहेगी और वे सॉफ्ट रहेंगी. रोटियों को फ्रेश रखने के लिए आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं.

गुनगुने पानी: इसके अलावा, रोटियों को देर तक ताजा रखने के लिए आटे को गुनगुने पानी से ही गूंथें. इस तरीके से गूंथा आटा रोटियों को मुलायम रखने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)