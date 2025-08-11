लटकी हुई त्वचा में कसावट लाने के लिए खाएं ये 4 फूड्स...

Skin Tightening Foods: बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बदलाव आना आम है. ऐसे में एक हेल्दी लाइफ के लिए समय-समय पर लाइफस्टाइल को बदलना भी बेहद जरूरी है. बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में कोलेजन कम होने लगता है, जिससे स्किन ढीली, रूखी और बेजान दिखने लगती है. इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें डाइट में शामिल कर आप स्किन को टाइट और स्मूद बनाए रख सकते हैं.

Skin Ko Tight Kaise Kare | Skin Ko Tight Rakhne Ke Liye Kya Khana Chahie | Skin Tightening Home Remedy

चेहरे की ढीली स्किन को कैसे टाइट करें?

ग्रीन टी: ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो न केवल स्किन को डिटॉक्स करते हैं, बल्कि एजिंग को भी धीमा करने में मदद करते हैं. एक दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी का सेवन आपकी चेहरे की त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: इन 5 को जरूर खाना चाहिए एवोकाडो, फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

एवोकाडो: एवोकाडो हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और सी से भरपूर है, जो स्किन को हाइड्रेटेड और टाइट रखने में मददगार हैं. नियमित रूप से इसका सेवन स्किन को मुलायम और लचीला बना सकता है. आप चाहें, तो इसे सलाद, सैंडविच या टोस्ट के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

नट्स: नट्स जैसे अखरोट और बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन की सूजन को कम करने और कोलेजन लेवल को बनाए रखने में सहायता करते हैं. ऐसे में लटकी हुई त्वचा में कसावट लाने के लिए आप रोजाना 4 से 5 अखरोट और 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं.

फल: विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन न केवल स्किन को चमकदार बनाता है, बल्कि त्वचा पर कसावट भी ला सकता है. ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरा, नींबू और आंवला जैसे फलों को डाइट में शामिल करना स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है.

Watch Video: Guillain-Barre Syndrome in Hindi: क्या है GBS? एक्सपर्ट ने बताए लक्षण, कारण, बचाव, इलाज | Explainer

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)