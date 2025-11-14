Egg For Weight Loss: आज के समय में लोग वजन बढ़ने की समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं. ऐसे में वो अपने बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है. वेट लॉस के लिए लोग जिम मे घंटो पसीना बहाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं. इसके साथ ही वो ऐसी चीजों को अपनी डाइट मे शामिल करते हैं जो वजन कम करने में मदद करते हैं. जब भी बात वेट लॉस की आए तो अंडे को कैसे भूल सकते हैं. वेट लॉस करने के लिए लोग अंडे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. अंडे में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं इसलिए इसको हेल्दी और पौष्टिक खाने में शामिल किया जाता है. अंडे में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की इसमें प्रोटीन, अच्छा फैट और कई जरूरी विटामिन्स होते हैं. लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट लॉस के लिए अंडा कैसे खाया जाए, बॉयल्‍ड, पोच्‍ड या ऑमलेट बनाकर? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

बॉयल्ड एग, पोच्ड या ऑमलेट?

जब भी आप अंडे को उबालते हैं, पोच करते हैं या फिर उसका ऑमलेट बनाते हैं तो उन सभी का स्वाद अलग-अलग होता है. बॉयल्ड एग को पानी में उबालकर इसे छीलकर खाया जाता है. वहीं पोच्ड एग खाने मे लाइट और नरम जैली जैसा होता है. वहीं ऑमलेट मे अंडे को फेंटकर सब्जियां मिलाकर तैयार किया जाता है.

आपको बता दें कि अंडे को अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है तो इनको डाइजेस्ट होने में भी अलग-अलग समय लगता है.

ACS (American Chemical Society) ने एक रिसर्च की जिसमें शोधकर्ताओं ने एक प्रयोगशाला में एक नकली पाचन प्रणाली बनाई, जो बुजुर्गों के पेट जैसी थी, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है. उन्होंने अलग-अलग तरीकों से पकाए गए अंडों की पाचन क्षमता का परीक्षण किया. रिजल्ट से पता चला कि पोच्ड अंडा सबसे आसानी से पचने वाला था, इसके प्रोटीन और फैट का सबसे अच्छा पाचन हुआ. उबला अंडा भी अच्छी तरह से पचा, लेकिन पोच्ड अंडे की तुलना में थोड़ा ज्यागा समय लगा. ऑमलेट सबसे धीमी गति से पचा, खासकर कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए, जिसमें प्रोटीन का पाचन 37% तक कम हुआ.

वेट लॉस के लिए कैसा अंडा खाएं

आफको बता दें कि इस शोध में वजन कम करने के लिए कौन सा अंडा खाना है ये नहीं बताया गया है, पर इसके नतीजे वजन कंट्रोल (Weight Management) के लिए बहुत जरूरी हैं. वजन कम करने के ल‍िए दो चीजें सबसे खास होती हैं, प्रोटीन का सही इस्‍तेमाल और कम कैलोरी खाना.

जब आप उबला या पोच्ड एग खाते हैं तो इसमे कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें घी और मक्खन की इस्तेमाल नहीं किया जाता है. वहीं जब ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें चीज, मक्खन और तेल डाला जाता है जिससे उसकी कैलोरी बढ़ जाती है.

कैसे खाएं एग

अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो अंडा को कम तेल में बनाकर खाएं और इसके पीले भाग को निकालकर खाएं.

