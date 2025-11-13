सर्दियों में रोटियों को बनाएं 'सुपर फूड', आटे में मिलाएं ये 4 खास चीजें

Sari me atta kaise guthey : ठंड का मौसम आ गया है, और इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना, खासकर शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत रखना, बहुत जरूरी है. हम सब रोज रोटी खाते हैं. क्या हो अगर हम अपनी इन्हीं सिंपल रोटियों में कुछ खास चीजें मिला दें और ये ही हमारी सेहत का राज बन जाएं. बिल्कुल, साइंस भी मानता है कि कुछ मसाले और जड़ी-बूटियां शरीर की गर्माहट बनाए रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन को बेहतर करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं, वो कौन सी 4 पावरफुल चीजें हैं जिन्हें आपको आज ही अपने आटे में मिलाना शुरू कर देना चाहिए....सूखी अदरक - Dry ginger
यह हमारे शरीर का तापमान (Temperature) एकदम ठीक रखती है. सोंठ में 'जिंजरोल' और 'शोगोल' जैसे तत्व होते हैं जो गर्माहट पैदा करते हैं और हमें सर्दी-जुकाम से बचाते हैं. इसके एंटीऑक्सीडेंट्स गुण हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं. बस, रोज के आटे में आधा या 1 चम्मच सोंठ पाउडर मिलाएं, रोटियां हल्की मसालेदार और शरीर को अंदर से गर्म रखने वाली बन जाएंगी.मेथी पाउडर - Fenugreek Powder
इसके बीजों में पाए जाने वाले तत्व शरीर की सूजन (Swelling) को कम करने में मदद करते हैं. जिन लोगों को सर्दियों में जोड़ों का दर्द या गठिया की दिक्कत होती है, उनके लिए मेथी पाउडर वाला आटा बहुत फायदेमंद है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पेट को ठीक रखने में भी सहायक है.
आटे में 1-2 चम्मच मेथी पाउडर मिलाने से रोटियां थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, पर यह कड़वाहट ही शरीर को जरूरी गर्मी और एनर्जी देती है.अजवाइन पाउडर - Celery Powder
ठंड में हम अक्सर थोड़ा हैवी खाना खा लेते हैं, जिससे पेट में गैस या पेट फूलने (Bloating) की समस्या आम हो जाती है. अजवाइन इसका सबसे आसान और नेचुरल इलाज है. अजवाइन में 'थाइमोल' नामक तत्व होता है जो हमारे हाजमे (Digestion) के एंजाइम्स को एक्टिव करता है और गैस-अपच से तुरंत राहत दिलाता है. आटे में सिर्फ एक चम्मच अजवाइन पाउडर मिलाएं, आपकी रोटियां पोषण से भर जाएंगी और खाना भी आसानी से पचेगा.तिल पाउडर -Sesame Seeds
तिल में कैल्शियम, आयरन, जिंक और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारी हड्डियों (Bones) और पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं. तिल में मौजूद तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और त्वचा (Skin) को भी स्वस्थ रखते हैं. ठंड में जब त्वचा रूखी हो जाती है, तब तिल से बनी रोटियां शरीर को अंदर से पोषण देती हैं. आटे में 2-3 चम्मच तिल का पाउडर मिलाने से ये रोटियां सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद बन जाती हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
