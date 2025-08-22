विज्ञापन
How to Control Thyroid Naturally: अगर आप भी थॉयराइड की समस्या से परेशान हैं और दवाएं खाकर थक गए हैं तो आज हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताएंगे जिसका सेवन नेचुरली आपके थॉयराइड को कंट्रोल करने में मदद करेगा.

Thyroid को कंट्रोल करने के लिए रोज सुबह खाली पेट पी लीजिए ये जादुई चाय, फिर नहीं बढ़ेगा थॉयराइड
थॉयराइड के लिए काल है ये चाय.

Thyroid ko Kaise Control Kare: आजकल थायराइड की परेशानी बहुत आम हो चुकी है. महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो गर्दन के सामने होती है और यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. जब ये ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में थकान, वजन बढ़ना या घटना, बाल झड़ना और मूड में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इसके कंट्रोल करने के लिए दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन अगर आप भी दवाएं खाकर थक चुके हैं और नेचुरली थॉयराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताएंगे जिसको पीने से आपकी थॉयराइड कंट्रोल में रहेगी.

थॉयराइड को कंट्रोल करने वाली चाय बनाने की विधि (Tea for Thyroid)

बता दें कि इस कमाल की चाय के बारे में शेयर किया है डाइटिशियन मनप्रीत कालरा ने. बता दें कि मनप्रीत कालरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से न्यूट्रिशन्स में मास्टर्स किया है. वो हार्मोन और गट हेल्थ कोच हैं. आइए जानते हैं इस असरदार चाय को बनाने का तरीका. 

सामग्री 

  • धनिया के बीज- 1 चम्मच
  • जीरा- 1 चम्‍मच
  • मोरिंगा पाउडर- 1 चम्‍मच
  • अदरक पाउडर- 1 चम्‍मच
  • पानी- 1 गिलास

बनाने का तरीका 

इस चाय को बनाने के लिए रात में एक चम्मच धनिया और एक चम्मच जीरा को ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसे जार में डालकर अच्छे से पीस लें. अब इसमें मोरिंगा पाउडर, अदरक पाउडर को डालकर सभी चीजों को एक बार फिर से पीस लें. आपको टी प्रिमिक्स बनकर तैयार है. इस प्रीमिक्स को आप 30 दिनों के लिए स्टोर कर के रख सकते हैं. और सुबह उठने पर इस प्रीमिक्स को गर्म पानी में मिलाकर इस चाय को खाली पेट पिएं. 

चाय के फायदे

  • धनिया के बाद टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसमें पाए जाने वाले रिच मिनरल कंटेट थॉयराइड हॉर्मोन के लिए लाभदायी है. 
  • जीरा आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं.
  • मोरिंगा नें जिंक, सेलेनियम और आयरन पाया जाता है जो थॉयराइड हॉर्मोन को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है. 
  • अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स जैसे जिंजरोल पाया जाता है जो थॉयराइड को कंट्रोल करने में मदद करता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

