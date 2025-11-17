विज्ञापन
कैसे पहचाने शहद असली है या नकली?

Pure Honey Check: डॉ. भाटी का कहना है कि आजकल बाजार में बिकने वाले कई शहद ब्रांड्स में शुगर सिरप और आर्टिफिशियल स्वीटनर (artificial sweeteners) मिलाए जाते हैं आप इन आसान घरेलू उपाय से इसकी असली और नकली पहचान कर सकते हैं.

कैसे पहचाने शहद असली है या नकली?
Pure Honey Check: असली शहद की जांच कैसे करें?

शहद को हमेशा से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है सुबह-सुबह गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद लेना वेट लॉस, डिटॉक्स और सर्दी-जुकाम के लिए रामबाण बताया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो शहद आप ले रहे हैं, वो वाकई असली है या मिलावटी? डॉ. भाटी का कहना है कि आजकल बाजार में बिकने वाले कई शहद ब्रांड्स में शुगर सिरप और आर्टिफिशियल स्वीटनर (artificial sweeteners) मिलाए जाते हैं. इससे न सिर्फ़ उसका पोषण खत्म हो जाता है, बल्कि शरीर पर इसका असर भी नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं घर बैठे असली और नकली शहद पहचानने के आसान तरीके.

ऐसे पहचानें शहद असली है या नकली- (How to Identify Real And Fake Honey)

पानी वाला टेस्ट- (Water Glass Test)

एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद डालें. असली शहद धीरे-धीरे नीचे जाएगा और एक धारा की तरह बैठेगा. नकली शहद तुरंत पानी में घुल जाएगा या बीच में टूट जाएगा. अगर कुछ देर बाद ऊपर सफेद या झाग जैसे कण तैरते दिखें तो समझ जाइए कि उसमें शुगर सिरप की मिलावट है.

रंग देखकर कंफ्यूज न हों- शहद का रंग फूलों के प्रकार पर निर्भर करता है जिनसे मधुमक्खियां रस लाती हैं. इसलिए इसका हल्का या गहरा रंग इसकी शुद्धता नहीं बताता.

गुनगुने पानी में घुलने वाला टेस्ट- थोड़ा गुनगुना पानी लें और उसमें शहद डालें. अगर वह नीचे बैठा रहे और तुरंत न घुले, तो शहद प्योर (pure) है. अगर तुरंत घुल जाए या पानी का रंग बदल दे, तो इसमें मिलावट है. कुछ मिनट बाद देखें असली शहद एक समान रहता है, जबकि मिलावटी शहद अलग-अलग परतों में बंट जाता है.

बनावट और टेक्सचर से पहचानें- असली शहद गाढ़ा, चिकना और चिपचिपा होता है. नकली शहद अक्सर पतला होता है, नीचे शुगर के कण छोड़ता है या पानी जैसी परत बना लेता है. अगर आप दो सैंपल साथ-साथ रखें, तो मिलावटी शहद समय के साथ लेयर में बंटने लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

