सर्दियो में एक दिन में कितने गिलास गर्म पानी पी सकते हैं? क्या पूरे दिन गर्म पानी पीना सही है

Ek Din Me Kitna Garam Pani Pina Chaiye: वजन कम करना हो या फिर पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए अक्सर लोग गर्म पानी का सेवन करते हैं. ऐसा माना जाता है कि गर्म पानी पीना फायदेमंद होता है. लेकिन एक दिन में कितना गर्म पानी पीना चाहिए और पूरे दिन गर्म पानी पीना सही या नही आइए जानते हैं.

Ek Din Me Kitna Garam Pani Pina Chaiye: सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से हम सभी कम मात्रा में पानी का सेवन करने लगते हैं. क्योंकि ठंड की वजह से प्यास भी कम लगती है और कई बार हम काम में इतना व्यस्त रहते हैं या आलस में पानी पीना भूल जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि हमारे शरीर को ठंड में भी उतनी ही नमी (hydration) की जरूरत होती है जितनी गर्मियों में होती है. इसलिए कई लोग सर्द मौसम में गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है — क्या गर्म पानी पीना फायदेमंद होता है? और अगर हां, तो एक दिन में कितना गर्म पानी पीना चाहिए?

शरीर को गर्म पानी की जरूरत क्यों होती है?

सर्दियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) थोड़ा स्लो हो जाता है. ऐसे में ठंडा पानी पीने से शरीर में ठंड लगती है और बॉडी को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि गर्म या गुनगुना पानी शरीर के लिए ज्यादा सही होता है और ठंड लगने से भी बचाता है. गर्म पानी पीने से:

    •    शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन (विषाक्त पदार्थों की सफाई) बेहतर होता है.
    •    ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है.
    •    पाचन शक्ति मजबूत होती है.
    •    गले में खराश और सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है.

सर्दियों में कितना गर्म पानी पीना चाहिए?

एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है. और सर्दियों में आप इतने ही पानी का सेवन उसको गुनगुना या हल्का गर्म कर के पी सकते हैं. मलतब 8 से 10 गिलास गर्म पानी (लगभग 2.5 लीटर) पूरे दिन में लेना सही माना जाता है.

लेकिन इतना पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार में खबह सारा गर्म पानी पीना है. बल्कि आपको इतना पानी पूरे दिन थोड़े-थोड़ी मात्रा में और गैप पर पीना चाहिए जैसे-

    •    सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी
    •    नाश्ते के बाद और दोपहर के भोजन के बीच में एक-दो गिलास
    •    शाम के समय एक गिलास
    •    और सोने से 30 मिनट पहले एक गिलास हल्का गुनगुना पानी

क्या पूरे दिन सिर्फ गर्म पानी पीना सही है?

पूरे दिन सिर्फ गर्म पानी पीना हर किसी के लिए जरूरी या सही नहीं होता. अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म है, तो यह शरीर के अंदरूनी टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है और गले या पेट की परत (lining) को जला सकता है. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप “गुनगुना पानी” पिएं, न कि उबलता हुआ गर्म पानी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

