क्या सच में खड़े होकर पानी पीने से घुटने में दर्द होता है? रुजुता दिवेकर ने बताया सच

Drinking Water While Standing: हम लोगों ने भी ये बात बहुत सुनी होगी की खड़े होकर पानी मत पियो वरना घुटने खराब हो जाएंगे, या फिर घुटनो में दर्द बढ़ जाएगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो सकते हैं. इस बारे में करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन रुजुता दिवेकर ने एक इंटरव्यू में इस मिथक के बारे में खुलकर बात की और उन्होंने इसकी सच्चाई बताई.

खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है?

रुजुता दिवेकर ने बताया कि दरअसल भारत में ऐसा मानते हैं कि पानी से भी प्राण शक्ति मिलती है. इसलिए जब हम इसे बैठकर पिएंगे तो ये एनर्जी हम तक ज्यादा पहुंचती है और अच्छे से मिलती है. हालांकि ऐसा नही है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होगा, लेकिन कई बार अच्छी चीजें सिखाने के लिए लोगों को थोड़ा डराना पड़ता है ताकि वो सही तरीके से चीजों को करें और फायदा मिले. ये चीज भी वहीं से आई है. साइंस में भी खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के खराब होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है. हालांकि बैठकर पानी पीना एक अच्छी आदत माना गया है.

घुटनो में दर्द किस कारण से होता है?

वजन बढ़ना

विटामिन D की कमी

कैल्शियम और B12 की कमी

लंबे समय तक बैठना

एक्सरसाइज की कमी

पुरानी चोटें

बढ़ती उम्र के साथ

घुटनों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें?

हर रोज वॉक करें

पर्याप्त मात्रा में धूप लें

कैल्शियम और विटामिन्स की कमी ना होने दें

हेल्दी खाना खाएं

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)