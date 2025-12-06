विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सच में खड़े होकर पानी पीने से घुटने में दर्द होता है? रुजुता दिवेकर ने बताया सच

Khade Hokar Pani Pine Se Ghutne Kharab Hote Hai: क्या आप भी आज तक यहीं सोचते आए हैं कि खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे? अगर हां, तो आज जान लीजिए इस मिथक की सच्चाई क्या है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या सच में खड़े होकर पानी पीने से घुटने में दर्द होता है? रुजुता दिवेकर ने बताया सच
Khade Hokar Pani Pine Chaiye Ya Nahi: खड़े होकर पानी पीना चाहिए या नही.

Drinking Water While Standing: हम लोगों ने भी ये बात बहुत सुनी होगी की खड़े होकर पानी मत पियो वरना घुटने खराब हो जाएंगे, या फिर घुटनो में दर्द बढ़ जाएगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो सकते हैं. इस बारे में करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन रुजुता दिवेकर ने एक इंटरव्यू में इस मिथक के बारे में खुलकर बात की और उन्होंने इसकी सच्चाई बताई.

खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है?

रुजुता दिवेकर ने बताया कि दरअसल भारत में ऐसा मानते हैं कि पानी से भी प्राण शक्ति मिलती है. इसलिए जब हम इसे बैठकर पिएंगे तो ये एनर्जी हम तक ज्यादा पहुंचती है और अच्छे से मिलती है. हालांकि ऐसा नही है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होगा, लेकिन कई बार अच्छी चीजें सिखाने के लिए लोगों को थोड़ा डराना पड़ता है ताकि वो सही तरीके से चीजों को करें और फायदा मिले. ये चीज भी वहीं से आई है. साइंस में भी खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के खराब होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है. हालांकि बैठकर पानी पीना एक अच्छी आदत माना गया है. 

घुटनो में दर्द किस कारण से होता है?

  • वजन बढ़ना
  • विटामिन D की कमी
  • कैल्शियम और B12 की कमी 
  • लंबे समय तक बैठना 
  • एक्सरसाइज की कमी 
  • पुरानी चोटें 
  • बढ़ती उम्र के साथ 

घुटनों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? 

  • हर रोज वॉक करें
  • पर्याप्त मात्रा में धूप लें
  • कैल्शियम और विटामिन्स की कमी ना होने दें
  • हेल्दी खाना खाएं 

 History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khade Hokar Pani Pine Se Ghutne Kharab Hote Hai, Khade Hokar Pani Pine Ke Nuksan, Khade Hokar Pani Pina Chaiye Ya Nahi, Pani Pine Ke Sahi Tarika Kya Hai, Ek Din Me Kitna Pani Pina Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com