Benefits of Drinking Radish Juice In Winter: सर्दियों में मूली का जूस पीने के हैं 5 बड़े फायदे,  दूर होगी आपकी हर समस्या

Benefits of Drinking Radish Juice In Winter: कुछ ही दिनों में सर्दियां दस्तक देने वाली है और फिर बाजारों में मूली दिखने लगेगी. जहां गरम गरम सरसों के साग और मक्के की रोटी के साथ मूली काफी स्वादिष्ट लगती है, वहीं कम ही लोग जानते हैं कि मूली का जूस भी पिया जा सकता है. जी हां मूली में कई पोषक तत्व होते हैं, शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. सबसे खास बात ये है कि इसमें कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होता है, साथ ही इसमें विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन, पोटैशियम और मैग्नीशियम, और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं,मूली का जूस पीने के फायदे के बारे में.

मूली का जूस पीने के हैं ये 5 बड़े फायदे | 5 major benefits of drinking radish juice



इम्यूनिटी बढ़ती है: मूली का जूस पीने से शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आपके शरीर को सर्दी और फ्लू जैसी सामान्य सर्दियों की बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.



पाचन में मदद: मूली में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, ऐसे में अगर आप मूली का जूस पीते हैं, तो यह स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देगा साथ ही कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या से राहत मिलेगी. बता दें, मूली का जूस पाचन तंत्र को मजबूत करता है.

स्किन करेगी ग्लो: अगर मूली खाने के बजाय उसका जूस पीते हैं, तो यह आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा है. जूस में मौजूद लिक्विड और विटामिन C जैसे एंटीऑक्सीडेंट स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं. बता दें, सर्दियों की हवाओं से स्किन रूखी पड़ जाती है, ऐसे में मूली का जूस आपको इस सूखेपन से बचाएगा और आपके चेहरे पर ग्लो आएगा.

दिल के लिए है अच्छा: मूली के जूस में एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है.



वजन कम करने में मदद: अगर आप लंबे समय से वजन कम करना चाह रहे हैं, तो मूली का जूस आपकी काफी हद तक मदद करेगा. बता दें, मूली में कैलोरी कम होती है, लेकिन फाइबर अधिक होता है, जो आपको बेवजह की भूख लगने से बचाता है और पेट को देर तक भरे रखने में मदद करता है. ऐसे में आप खुद को जंक फूड या उल्टा- सीधा खाने से बचा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)