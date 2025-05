डॉक्टर ने बताया अपने वजन के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वरना पड़ेगा पछताना

Your daily protein needs:आपकी डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, ये बात तो आपको भी पता होगी. दरअसल मसल हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को ठीक रखने के लिए डाइट में प्रोटीन की सही मात्रा होनी चाहिए. आपको अपने खाने में कितना प्रोटीन लेना चाहिए यह आपकी फिजिकल एक्टिविटी और वजन पर निर्भर करता है. यानी सही प्रोटीन की मात्रा कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर किस हिसाब से खाएं प्रोटीन यह जानने के लिए एनडीटीवी ने बात की डॉ समीर भाटी (Dr Sameer Bhati) से, चलिए जानते हैं उन्होंने प्रोटीन की मात्रा पता करने का क्या तरीका बताया.

आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है ये कैसे करें पता (How to determine your daily protein needs)

डॉ समीर भाटी ने कहा कि आपके शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत है ये कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है. उन्होंने समझाया कि प्रोटीन की जरूरत को शरीर के वजन के मुताबिक ग्राम में तय करने के लिए एक आसान तरीका है. अपने शरीर के वजन के हिसाब से आप प्रोटीन की मात्रा निकाल सकते हैं.

दांतों पर जमा पीली परत को दूर करने में मदद करेगा ये छिलका, चमकने लगेंगे आपके दांत

जैसे मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. या कम से कम जितने किलो वजन है उतने ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए. पर अक्सर लोग ऐसा नहीं करते है. इसलिए आजकल सार्कोपेनिया (Sarcopenia) मतलब उम्र के साथ-साथ मांसपेशियों और ताकत में कमी के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं.

30 की उम्र के बाद हर दिन मसल लॉस होता है

डॉ भाटी ने कहा कि 30 की उम्र के बाद हर दिन हमारा मसल लॉस होता है. भारतीयों की मसल हेल्थ (muscle health) खराब मानी जाती है. उन्होंने कहा कि जो लोग पतले हैं उनमें भी मसल्स नहीं होते है और जिनका वजन ज्यादा होता है उनके अंदर भी फैट ज्यादा होता है पर मसल कम होते हैं.

मसल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें? (How to Improve Poor Muscle Health?)

डॉ भाटी ने कहा कि अगर फैट ज्यादा है और मसल कम है तो फिर आपके जॉइंट यानी जोड़ों के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा ही. इस वजह से पुअर मसल हेल्थ (Poor muscle health) को ठीक करने के लिए आपको प्रोटीन लेना होगा.

शरीर में प्रोटीन की कमी न हो इसके लिए एक आसान ट्रिक

डॉ भाटी मे कहा अगर आपको नहीं पता कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए तो बस ये याद रखिए कि जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन हो. यानी नाश्ते में ऐसी चीजें खाएं जिसमें प्रोटीन हो जैसे दही, ओट्स वगैरह.

उन्होंने कहा कि सीजनल सब्जियां खाएं जिसमें प्रोटीन होता है जैसे पालक, हरी मटर, ब्रोकली वगैरह. सोयाबीन, दाल, स्प्राउट्स में भी काफी मात्रा में प्रोटीन होता है.

डॉ भाटी ने कहा कि कोशिश करें आप दो टाइम या तीन टाइम जितने भी बार खाना खाएं उसमें प्रोटीन को जरूर शामिल करें. उसके बाद फाइबर और तीसरे नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट. मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए. इसलिए सब्जियां, दालें, सलाद आदि ज्यादा मात्रा में खाएं और चावल और रोटी कम खाएं. जबकि अक्सर हम उल्टा करते हैं.

Watch Video: कैंसर क्यों होता है? कैसे ठीक होगा? कितने समय में पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)