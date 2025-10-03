विज्ञापन
ताजे पनीर में कैल्शियम और विटामिन B भरपूर मात्रा में होता है. जबकि पैक्ड पनीर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के कारण कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं. घर का बना पनीर नरम, ताजा और आसानी से पचने वाला होता है. जबकि दुकानों में मिलने वाला पनीर काफी सख्त होता है.

घर का बना पनीर या पैक्ड पनीर, कौन सा होता है बेहतर? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया | जानें घर पर पनीर कैसे बनाएं
How To Make Paneer At Home: घर में बना ताजा पनीर पैक्ड पनीर से कहीं ज्यादा बेहतर होता है.

How To Make Paneer At Home: पनीर का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट की कमी नहीं होती है. पनीर का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और इसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है. कई लोग पैक्ड पनीर खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन पैक्ड पनीर का सेवन न करने की सलाह दी जाती. सुपरमार्केट में मिलने वाला पैक्ड पनीर एकदम शुद्ध नहीं होता है. न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा के अनुसार घर में बना ताजा पनीर पैक्ड पनीर से कहीं ज्यादा बेहतर होता है. लवनीत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पनीर से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया. जिसके कैप्शन में लिखा, "सही पोषण के लिए, घर का बना पनीर हमेशा बेहतर विकल्प होता है."

घर का पनीर क्यों होता है बेहतर

उन्होंने लिखा पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन सभी पनीर एक जैसे नहीं होते हैं. घर का बना पनीर आमतौर पर क्यों बेहतर होता है ये भी उन्होंने विस्तार में बताया. लवनीत के अनुसार घर में बना पनीर बिना मिलावट के होता है. जबकि बाजार में मिलने वाले पनीर में अक्सर प्रिज़र्वेटिव और स्टेबलाइज़र होते हैं. पैक्ड पनीर में अतिरिक्त नमक होता है जो कि रक्तचाप बढ़ा सकता है.  घर के बने पनीर में स्वाभाविक रूप से सोडियम कम होता है.

ताजे पनीर में कैल्शियम और विटामिन  B भरपूर मात्रा में होता है. जबकि पैक्ड पनीर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के कारण कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं. घर का बना पनीर नरम, ताजा और आसानी से पचने वाला होता है. जबकि दुकानों में मिलने वाला पनीर काफी सख्त होता है.

घर में कैसे बनाएं पनीर (How To Make Paneer At Home)

घर पर पनीर बनाने की विधिसामग्री

- 1 लीटर दूध
- 1/4 कप नींबू का रस या सिरका
- पानी और एक साफ कपड़ा.

आप घर में आसानी से पनीर बना सकते हैं. पनीर बनाने के लिए दूध को गर्म करने के लिए गैस पर रख दें और जब ये उबल जाए तो इसमें नींबू का रस डाल दें. एक छलनी में साफ कपड़ा रखें और उसमें ये दूध छान लें. अब इसे पानी से धोएं. कपड़े को अच्छे से बांध लें और एक प्लेट में रख दें. इस प्लेट के ऊपर एक भारी वस्तु रखकर 15-20 मिनट के लिए प्रेस करें. घर में पनीर बनाकर तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

