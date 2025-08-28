नकली पनीर की क्या पहचान है? अब इस तरह झट से करें पहचान

How to identify fake paneer: पनीर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है. खासतौर पर शाकाहारियों के लिए यह प्रोटीन और कैल्शियम का सबसे आसान स्रोत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में बिक रहा पनीर अब सेहत बनाने के बजाय बीमारियां दे रहा है? जी हां, कई जगहों से रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि नकली पनीर यूरिया, शैंपू और स्टार्च जैसी खतरनाक चीज़ों से बनाया जा रहा है.

नकली पनीर खाने के नुकसान । Fake paneer side effects

नकली पनीर का सेवन सिर्फ पेट की गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

यूरिया वाला पनीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है.

आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ने से गट बैक्टीरिया असंतुलित हो जाता है.

लंबे समय तक खाने से हड्डियों की कमजोरी, लिवर और किडनी डैमेज हो सकता है.

कुछ रिसर्च के अनुसार, कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है.

सबसे आम समस्या है फूड पॉइजनिंग और पाचन संबंधी परेशानियां.

कैसे करें असली और नकली पनीर की पहचान? । Real or Fake Paneer test in Hindi

आयोडिन टेस्ट – पनीर को 2 मिनट गर्म पानी में उबालें और उस पर आयोडिन की कुछ बूंदें डालें. अगर रंग भूरा या काला हो जाए, तो पनीर नकली है.

अरहर दाल टेस्ट – पनीर पर अरहर दाल का पाउडर डालें। अगर रंग गाढ़ा पीला हो जाए, तो उसमें यूरिया मिला है.

स्मैल और टेक्सचर टेस्ट – असली पनीर में हल्की खट्टी और दूधिया महक आती है, जबकि नकली पनीर की गंध ज्यादा तेज और सिंथेटिक होती है. इसका टेक्सचर भी हार्ड और रबर जैसा होता है.

घर पर बनाएं शुद्ध और हेल्दी पनीर । How To Check Original Paneer At Home

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया सलाह देती हैं कि सबसे सुरक्षित तरीका है घर पर ही पनीर बनाना. बस फुल-फैट दूध को उबालकर उसमें नींबू या सिरका डालकर फाड़ लें और कपड़े में बांधकर वजन रख दें. कुछ घंटों में बिल्कुल ताज़ा और सेहतमंद पनीर तैयार हो जाएगा. बाजार में बिकने वाला नकली पनीर सेहत को धीरे-धीरे बीमारियों की ओर धकेल सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप इसकी पहचान करना सीखें और जहां तक संभव हो घर पर ही पनीर बनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

