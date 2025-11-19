विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: एक चॉकलेट जो बच्चों की बढ़ाए हाइट, मिनटों में बनकर होती है तैयार

Homemade Chocolate: चॉकलेट का नाम लेते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चॉकलेट ऐसी भी है, जो स्वाद के साथ सेहत में भी कमाल है.

Read Time: 3 mins
Homemade Chocolate: बच्चों के लिए हेल्दी चॉकलेट कैसे बनाएं.

Homemade Chocolate: क्या आपके घर के बच्चों को भी चॉकलेट खाना पसंद है. लेकिन आप उन्हें बार-बार इसे खाने से रोकते हैं. अगर आपका जवाब हां है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपके लिए एक ऐसी चॉकलेट की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप बहुत कम समय में आसानी से बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इस चॉकलेट को खाने से बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी. हाल ही में इस हेल्दी चॉकलेट का वीडियो Hemanshi's Magic Masala के यूट्यूब में मिला. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट- (How To Make Homemade Chocolate)

चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली तो आधा कप के करीब लें. मूंगफली को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर सेंकना है. इसके बाद मखाने को छोटा-छोटा काट लें इसके बाद इन्हें भी सेंक लें. बादाम मेमोरी बूस्टर का कम करता है. इन्हें भी इसमें काटकर सेंक लें. इन सारी चीजों को सेंक लें. इसके बाद इसके अंदर एक बड़े चम्मच के करीब काली वाली किशमिश डालें. इसमें दो बड़े चम्मच के करीब में पीली किशमिश लें. चीनी को कढ़ाई पर डालें मेल्ट होने दें. इसको मिक्स करते रहें. इसे तब तक पकाएं जब तक चीनी अच्छे से पिघल न जाए. दो बड़े चम्मच के करीब में इसके अंदर बटर डालें. फिर एक कप के करीब में क्रीम डालें. इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है तो बिना टेंशन के बच्चों को खिला सकते हैं.  यह सारे इंग्रेडिएंट्स झटपट से मिक्स कर लें. इसके बाद एक ग्लास वाला कंटेनर लें इसके अंदर ऑयल लगा लें. इसको सेट करने के लिए जार में डालें. उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे. एक डबल बॉयलर लें. नीचे पानी बोल हो. भगोने में और ऊपर एक कांच का बाउल रख दें. आप चाहो तो स्टील का बाउल भी ले सकते हैं. इसमें चॉकलेट डालें. जब तक पहला जार सेट हो गया हो. उसे निकाल कर कट कर लें. चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है तो इसके अंदर हम यह जो बार है एक-एक करके डालते जाएंगे. बटर पेपर पर इन्हें डूबोकर निकालते जाएंगे. कुछ मिनट इन्हें फ्रीज में रखें इसके बाद इन्हें निकाल कर एक बॉक्स में रख लें और जब भी बच्चे इसे खाने की डिमांड करें उसे निकाल कर ये दे सकते हैं.

यहां देखें पूरा विडियो-

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

