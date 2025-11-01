मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, मारुति की इस कार ने उड़ा दिया गर्दा, अब तो आंख मूंद कर ले जाएंगे घर...

Maruti Suzuki Fronx 5 Star Asean NCAP: मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) ने कमाल ही कर दिया. अपनी सेफ्टी को लेकर इस गाड़ी ने ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी (Compact SUV) ने न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम फॉर साउथईस्ट एशियन कंट्रीज (ASEAN NCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. यह उन खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है जो अपनी कार में सेफ्टी को पहला स्थान देते हैं. इस खबर में आपको बताते हैं कि किन सेफ्टी फीचर्स के साथ इसे घर ले जा सकेंगे.

इस टेस्ट में फ्रोंक्स ने कुल मिलाकर 77.70 पॉइंट्स स्कोर किए और 5-स्टार रेटिंग हासिल की.

किन फीचर्स पर पॉइंट्स किए हासिल

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में इसे 32 में से 29.37 पॉइंट्स मिले, जो यात्रियों के लिए हाई लेवल की सेफ्टी देती है.

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में फ्रोंक्स ने 51 में से 38.94 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे यह बच्चों के लिए भी एक सेफ कार बनती है.

सेफ्टी फीचर्स

फीचर का नाम उपलब्धता क्या है काम 6 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट्स (Alpha, Zeta) टॉप वेरिएंट्स में साइड और कर्टेन एयरबैग्स के साथ, यह साइड इम्पैक्ट से बेहतर सेफ करता है. एयरबैग्स बेस वेरिएंट से ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स टक्कर की स्थिति में ड्राइवर और सामने वाले यात्री को गंभीर चोट से बचाना. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे ड्राइवर को स्टीयरिंग कंट्रोल बनाए रखने में मदद मिलती है. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तेज मोड़ पर गाड़ी को नियंत्रण में रखता है. हिल होल्ड असिस्ट सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड चढ़ाई पर ब्रेक छोड़ने पर गाड़ी को पीछे लुढ़कने से रोकता है. ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड बच्चों की सीट को ज्यादा सेफ रखता है. ब्रेक असिस्ट (BA) सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड अचानक ब्रेकिंग के समय में एक्सट्रा पावर लगाकर रुकने में मदद करता है. 360-डिग्री व्यू कैमरा टॉप वेरिएंट्स (Alpha) तंग जगहों पर पार्किंग और चलाने में मदद करने के लिए कार के चारों ओर की तस्वीरें देता है.

क्यों है यह रेटिंग खास?

यह 5-स्टार रेटिंग मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, खासकर सेफ्टी के मामले में. यह फ्रोंक्स की मजबूती के बारे में बताती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह क्रैश टेस्ट ASEAN मार्केट के लिए बनी फ्रोंक्स पर किया गया है, जिसका निर्माण भारत में होता है.

भारत-स्पेसिफिक मॉडल की स्थिति

भारत में बेची जाने वाली फ्रोंक्स का क्रैश टेस्ट अभी तक भारत NCAP (Bharat NCAP) या ग्लोबल NCAP ने नहीं किया है. टेस्ट प्रोटोकॉल में अंतर होने की वजह से, भारत-स्पेसिफिक मॉडल की रेटिंग अलग हो सकती है. फिर भी, ASEAN NCAP की यह रेटिंग कार की बिल्ड क्वालिटी पर भरोसा बढ़ाती है.