5 स्टार और 7 स्टार होटल में क्या अंतर होता है? 99% लोगों को पता ही नहीं है अंतर, बस होटल में घूमकर आ जाते हैं

5 Star Hotel Meaning: 5 स्टार होटल लग्ज़री और आराम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देते हैं, जबकि 7 स्टार होटल एक रॉयल और अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं. जानें उनके बीच का असली फर्क.

5 star vs 7 star hotel difference: जब भी हम किसी होटल का नाम सुनते हैं, तो उसके साथ जुड़ी स्टार रेटिंग सबसे पहले ध्यान खींचती है. होटल की रेटिंग तय होती है उसके कमरे के आकार, सर्विस क्वालिटी, स्टाफ, सजावट, सुविधाओं और गेस्ट एक्सपीरियंस पर. ऑफिशियली किसी होटल को 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की कैटेगरी दी जाती है, लेकिन जब कुछ होटल 5 स्टार से भी ज्यादा लग्ज़री और एक्सक्लूसिव सुविधाएं देते हैं, तो वे खुद को 7 स्टार कहने लगते हैं.

5 स्टार होटल की शान ( What are 7-star hotels called)

5 स्टार होटल का मतलब होता है लक्ज़री का पूरा पैकेज. यहां आपको वो सब मिलता है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देता है.

  • 24x7 रिसेप्शन और डोरमेन सर्विस.
  • वैलेट पार्किंग और पेज बॉय सुविधा.
  • पर्सनलाइज्ड वेलकम ड्रिंक और मिनी बार.
  • हर समय रूम सर्विस और इंटरनेट कनेक्शन.
  • शानदार सजावट, ताजे फूल और प्रीमियम कटलरी.
  • स्पा, जिम, स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया.
  • लॉन्ड्री, आयरनिंग और शू पॉलिश सर्विस.
  • पिलो चुनने का ऑप्शन और लिमोज़िन पिकअप जैसी सेवाएं.
  • सीधे शब्दों में कहें तो 5 स्टार होटल में कंफर्ट + लग्ज़री दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है.
7 स्टार होटल – लग्ज़री से भी आगे (5 star hotel facilities)

अब आते हैं 7 स्टार होटल पर, जिसे लोग अक्सर 'Luxury Beyond Imagination' कहते हैं. ऑफिशियली यह कैटेगरी नहीं है, लेकिन कुछ होटल अपनी अतुलनीय सर्विस और एक्सक्लूसिव सुविधाओं के दम पर इस पहचान का दावा करते हैं.

7 स्टार होटल में मिलती हैं ये खासियतें: (difference between 5 star and 7 star hotel)

  • हर फ्लोर पर अलग रिसेप्शन और प्राइवेट चेक-इन.
  • हर सुइट में रेन शॉवर, जकूजी और लक्ज़री इंटीरियर्स.
  • पर्सनल 24x7 बटलर सर्विस.
  • रोल्स रॉयस या प्राइवेट लिमोज़िन ट्रांसपोर्ट.
  • हेलिपैड और अंडरवाटर रेस्टोरेंट जैसी हाई-एंड सुविधाएं.
  • गेस्ट के लिए स्पेशल सरप्राइज और एक्सक्लूसिव प्राइवेसी.
  • यानी 7 स्टार होटल में ठहरना सिर्फ एक स्टे नहीं, बल्कि रॉयल एक्सपीरियंस होता है.
5 स्टार vs 7 स्टार: असली फर्क (luxury hotels India)

  • 5 स्टार = Premium Luxury + Comfort.
  • 7 स्टार = Royalty + Exclusivity + Unforgettable Experience.

जहां 5 स्टार होटल हर ट्रैवलर की ड्रीम डेस्टिनेशन होते हैं, वहीं 7 स्टार होटल सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं. अगर आप शानदार आराम और सर्विस चाहते हैं तो 5 स्टार होटल बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप रॉयल लाइफस्टाइल, प्राइवेसी और दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव सुविधाओं का मज़ा लेना चाहते हैं, तो 7 स्टार होटल आपके लिए हैं.

What Are 7-star Hotels Called, Difference Between 5 Star And 7 Star Hotel, 5 Star And 7 Star Hotel Difference, Lifestyle News In Hindi
