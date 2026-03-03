7 Most Common Diseases Nowadays: ये 7 बीमारियां बना चुकी हैं हर घर में अपनी जगह

7 Most Common Diseases Nowadays: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत की समस्याएं लगभग हर घर में दिखाई दे रही हैं. पहले लोग उम्र बढ़ने पर बीमार पड़ते थे, लेकिन अब कम उम्र में ही कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. काम का तनाव, बाहर का खाना, कम नींद और व्यायाम की कमी इसके बड़े कारण हैं. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो छोटी समस्या भी बड़ी बीमारी बन सकती है. आइए जानते हैं उन 7 बीमारियों के बारे में जो आज सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं.

हाई ब्लड प्रेशर

यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआत में पता नहीं चलती. ज्यादा नमक खाना, तनाव और शारीरिक मेहनत की कमी इसकी मुख्य वजह हैं. समय समय पर जांच जरूरी है.

डायबिटीज

शुगर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है. ज्यादा मीठा खाना, मोटापा और बैठे रहने की आदत इसके कारण हैं. रोजाना टहलना और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है.

थायरॉयड

यह समस्या खासकर महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है. वजन बढ़ना, थकान और बाल झड़ना इसके सामान्य लक्षण हैं. नियमित जांच और सही दवा से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

मोटापा

मोटापा कई बीमारियों की जड़ है. जंक फूड, मीठे ड्रिंक्स और कम चलना फिरना इसका कारण है. वजन ठीक रखना सेहत के लिए जरूरी है.

डिप्रेशन और चिंता

आज मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है. काम का दबाव, परिवार की चिंता और सोशल मीडिया का असर लोगों को परेशान कर रहा है. जरूरत हो तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करनी चाहिए.

फैटी लिवर

ज्यादा तला भुना और बाहर का खाना लिवर को नुकसान पहुंचाता है. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता.

नींद की कमी

मोबाइल और टीवी ज्यादा देखने से नींद पूरी नहीं होती. कम नींद से शरीर कमजोर होता है और दिमाग पर भी असर पड़ता है.

इन सभी बीमारियों की जड़ हमारी गलत जीवनशैली है. अगर हम रोज कम से कम 30 मिनट चलें, घर का सादा और पौष्टिक खाना खाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और समय पर सोएं, तो काफी हद तक इनसे बच सकते हैं.

