Holi Recipe 2026: मेहमानों को करें इम्प्रेस, इस होली पर बनाएं देसी नानखटाई

Nan Khatai Holi Recipe: होली का त्योहार रंगों के साथ-साथ स्वाद का भी त्योहार होता है. इस दिन घर में बनने वाली मिठाइयों की खुशबू एक अलग ही माहौल बना देती है. गुजिया, दही भल्ले और नमकीन के बीच अगर चाय के साथ कुछ खास परोसा जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. ऐसी ही एक पारंपरिक मिठाई है नानखटाई. यह कुरकुरी और मुंह में घुल जाने वाली कुकी हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. होली पर इसे घर में बनाना बहुत आसान है. नानखटाई की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. घर की साधारण सामग्री से यह स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो जाती है. होली के दिन जब मेहमान अचानक आ जाएं तो यह रेसिपी बहुत काम आती है. बच्चे हों या बड़े, सभी इसे चाय या ठंडाई के साथ बड़े चाव से खाते हैं.

नानखटाई बनाने के लिए जरूरी सामग्री- (Ingredients For Making Nan Khatai)

एक कप मैदा

आधा कप बेसन

तीन चौथाई कप पिसी चीनी

आधा कप घी

एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर लें

एक चुटकी बेकिंग सोडा

ऊपर से सजाने के लिए कटे हुए पिस्ता या बादाम लें

नानखटाई बनाने की विधि- (How To Make Nan Khatai)

सबसे पहले एक बर्तन में घी और पिसी चीनी डालकर अच्छे से फेंट लें. मिश्रण हल्का और क्रीमी हो जाना चाहिए. अब इसमें मैदा और बेसन छानकर डालें. फिर इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाएं. सभी चीजों को हल्के हाथ से मिलाकर नरम आटा जैसा तैयार करें. अब छोटे-छोटे गोले बनाकर हल्का सा दबा दें. ऊपर से पिस्ता या बादाम लगा दें. एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछाकर इन्हें थोड़ी दूरी पर रखें. पहले से गरम किए हुए ओवन में 160 डिग्री पर करीब पंद्रह से बीस मिनट तक बेक करें. जब किनारे हल्के सुनहरे दिखने लगें तो समझ लें नानखटाई तैयार है. ठंडा होने पर यह और भी कुरकुरी हो जाती है.

होली के दिन रंग खेलने के बाद जब सब थक जाएं तो गरम चाय के साथ घर की बनी नानखटाई परोसें. इसका स्वाद और खुशबू त्योहार की मिठास को और बढ़ा देंगे.

