भीगी किशमिश के फायदे तो खूब सुन होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भुनी हुई किशमिश खाने के फायदे

Roasted Kishmish Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बात करें किशमिश की तो इसको भीगो कर खाने के फायदे तो आपने आज तक खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भुनी हुई किशमिश के फायदों के बारे में सुना है. किशमिश यानी सूखे अंगूर का इस्तेमाल आमतौर पर मिठाइयों, खीर या स्नैक्स में किया जाता है. भीगी हुई किशमिश के फायदों की बात करें तो ये पाचन और खून की कमी जैसे कई स्वास्थ्य लाभ देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भुनी हुई किशमिश (Roasted Raisins) भी आपकी सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद हो सकती है. अगर आप किशमिश को हल्की आंच पर घी या बिना घी के सेंककर खाते हैं तो इसका स्वाद तो बढ़ता ही है ये आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी देती है.

भुनी हुई किशमिश खाने के फायदे:

1. पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

भुनी हुई किशमिश में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसका सेवन कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करती है. ये पेट को हल्का रखने और गैस की समस्या से राहत दिलाने में भी मदद करता है.

2. एनर्जी बूस्टर

अगर आपको दिनभर थकान महसूस होती है, तो सुबह या शाम को आप एक मुट्ठी भुनी हुई किशमिश का सेवन करने से आपको एनर्जी मिलती है. ये एनर्जी का एक अच्छा स्रोत बन सकता है. इसमें नेचुरल शुगर (ग्लूकोज और फ्रक्टोज) होती है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती है.

3. आयरन का बेहतरीन स्रोत

भुनी किशमिश का सेवन शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है, ये आयरन से भरपूर होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने और खून की कमी (एनीमिया) से बचाने में मदद करती है.

4. हड्डियों को मजबूत बनाएं

किशमिश में कैल्शियम और बोरॉन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने में भी मदद करता है. भुनी हुई किशमिश का नियमित तौर पर सेवन ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम कर सकता है.

5. मजबूत इम्युनिटी

किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. इसको भूनने से इसकी गर्म तासीर और भी प्रभावी हो जाती है, जो सर्दी-खांसी और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करती है.

6. वेट गेन के लिए हेल्दी स्नैक

अगर आप दुबले हैं और हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो भुनी हुई किशमिश एक बेहतरीन स्नैक है. इसे रोज़ाना दूध के साथ भी लिया जा सकता है.

कैसे खाएं भुनी हुई किशमिश?

सादी भुनी किशमिश: बिना तेल या घी के तवे पर हल्की आंच पर सेकें और स्नैक की तरह खाएं.

घी में भुनी किशमिश: थोड़ा देसी घी गरम करें और उसमें किशमिश को हल्का भून लें, जब तक वे फूले न, फिर खाएं.

दूध के साथ: भुनी किशमिश को गुनगुने दूध के साथ लेने से पोषण और भी बढ़ जाता है.

किन बातों का रखें ध्यान:

डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में ही लें, क्योंकि किशमिश में नैचुरल शुगर अधिक होती है.

ज्यादा मात्रा में सेवन करने से गर्मी बढ़ सकती है या मुंह में छाले हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)