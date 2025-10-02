चमकते सेब में छिपा है खतरा! जानिए वैक्स कोटेड सेब और असली सेब में कैसे करें पहचान

Wax Coated Apple: सेब खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन तब क्या हो जब आप इस हेल्दी चीज को घर लेकर आएं और ये आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएं. इसकी वजह है बाजार में मिलने वाला वैक्स कोटेड सेब. बाजार में बिकने वाले चमकदार सेब देखने में भले ही आकर्षक लगते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी यह चमक नेचुरल नहीं होती है और ये आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है? दरअसल, इन सेबों को चमकदार बनाने के लिए इनके ऊपर एक वैक्स की परत चढ़ाई जाती है, जिससे वो ज्यादा फ्रेश और चमकदार दिखें. हालांकि ये प्रोसेस सेब की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए की जाती है, लेकिन ये वैक्स आपके पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है.

क्यों चढ़ाई जाती है वैक्स की परत?

सेब को तोड़ने और धोने के प्रोसेस में उसकी नेचुरल मोम हट जाती है, जिससे सेब जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने और आकर्षक बनाने के लिए उस पर बीवैक्स (Beeswax), कार्नाउबा वैक्स (Carnauba Wax) या शेलैक वैक्स (Shellac Wax) का छिड़काव किया जाता है. ये वैक्स फूड ग्रेड के हो सकते हैं, लेकिन कई बार गैर-खाद्य और इनका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होने पर ये वैक्स पेट में जमा हो सकता है.

क्या होती है समस्या

पाचन संबंधी समस्याएं.

पेट में गैस और जलन.

लंबे समय तक सेवन से पेट की बीमारियां.

कैसे पहचानें वैक्स कोटेड सेब की पहचान?

ये भी पढ़ें: बच्चे नूडल्स के लिए जिद करते हैं? ताे उन्हें खिलाएं आटा नूडल्स, फटाफट नोट करें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी

ज्यादा चमकदार सेबों की पहचान आप खुद घर पर भी कर सकते हैं.

खुरच कर देखें

आप सेब को चाकू या नाखून से सेब की सतह को हल्के हाथों से खुरचें. अगर उस पर आर्टिफिशियल मोम की परत है तो सफेद या पाउडर जैसा कुछ निकलेगा.

गुनगुने पानी में डालें

सेब को हल्के गर्म या गुनगुने पानी में 2–3 मिनट तक डुबो कर रखें. अगर उस पर मोम की परत है तो वो पिघलकर ऊपर तैलीय या चिकनाहट वाली परत के रूप में नजर आएगी. इस तरीके से आप सेब के ऊपर से मोम हटा भी सकते हैं.

कपड़े से रगड़ें

इसके लिए एक सूखा और साफ कपड़ा लें और सेब को अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें. अगर कपड़े पर मोम जैसा दाग या चिकनाहट आ जाए, तो समझ लें कि सेब पर वैक्स चढ़ा हुआ है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)