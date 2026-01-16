विज्ञापन
विशेष लिंक

आयुर्वेद में घी को क्यों कहा जाता है अमृत, जानिए इसका सेवन करने के फायदे और सही तरीका

Desi Ghee Benefits: आयुर्वेद में घी को 'अमृत' कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा के लिए अत्यंत पौष्टिक और लाभकारी है. मिठाई हो या नमकीन, घी के सेवन से तन-मन दोनों को कई लाभ मिलते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आयुर्वेद में घी को क्यों कहा जाता है अमृत, जानिए इसका सेवन करने के फायदे और सही तरीका
Desi Ghee Benefits: आर्युर्वेद में देसी घी को अमृत कहा जाता है.

Desi Ghee Benefits: आयुर्वेद में घी को 'अमृत' कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा के लिए अत्यंत पौष्टिक और लाभकारी है. मिठाई हो या नमकीन, घी के सेवन से तन-मन दोनों को कई लाभ मिलते हैं. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, घी सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि सेहत के लिए अमृत समान है. पीढ़ियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला देसी घी आज भी उतना ही खास है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुणों की भरमार है, जो आधुनिक जीवन की कई समस्याओं का समाधान देता है.

आयुर्वेद कहता है सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए घी अमृत है. इसे अपनाकर आप प्राकृतिक तरीके से मजबूत हड्डियां, मजबूत इम्युनिटी और तनाव खत्म कर सकते हैं. वहीं, चमकदार चेहरा भी पा सकते हैं.

देसी घी खाने के फायदे

आयुर्वेद के अनुसार, घी पाचन अग्नि को तेज करता है, आंतों को चिकना रखता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है. यह इम्युनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण से बचाव होता है. घी में मौजूद विटामिन ए, डी, ई और के हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं. साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से भी बचाव में कारगर हैं.

ये भी पढ़ें: Electric Kettle का करते हैं इस्तेमाल तो जान लीजिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और सेफ्टी टिप्स

आज की व्यस्त और अनियमित दिनचर्या में तनाव और चिंता आम बात बन चुकी है. ऐसे में घी दिमाग को शांत करता है, नींद सुधारता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. यही नहीं घी त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसके नियमित सेवन से त्वचा नरम, चमकदार और जवां रहती है. यह ड्राई स्किन, झुर्रियों और दाग-धब्बों को कम करता है. घी को बाहर से लगाने पर भी त्वचा को गहरा पोषण मिलता है. घी सत्वगुण से भरपूर होने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है.

दूध या पानी के साथ घी का सेवन 

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी या दूध में एक चम्मच घी मिलाकर पिएं. घी को रोटी, सब्जी, दाल या खिचड़ी में थोड़ा डालकर भी खा सकते हैं. रात को सोने से पहले गर्म दूध में घी मिलाकर पिएं, यह तनाव कम करता है और अच्छी नींद लाता है.

एक दिन में कितना घी खाएं

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार घी की मात्रा संतुलित रखें, सामान्य व्यक्ति के लिए 1-2 चम्मच घी रोज काफी है. इससे अधिक मात्रा से कफ बढ़ सकता है. देसी गाय का घी सबसे अच्छा माना जाता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Eating Ghee In The Morning, Ghee On Empty Stomach Ayurveda, Healthy Fats For Digestion, Ghee And Weight Loss Benefits, Glowing Skin With Ghee, Improved Brain Health With Ghee, Ayurvedic Detox Remedies, Immune System Booster Foods, Natural Energy Booster With Ghee, Ghee For Gut And Digestion Health
Get App for Better Experience
Install Now