ईरान ने सिक्योरिटी चीफ की मौत की बात कबूली, होर्मुज के पास मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका का हमला- TOP 10 अपडेट

US Israel War Against Iran: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को शुरू हुए आज यानी बुधवार, 18 मार्च को 18 दिन गुजर चुके हैं लेकिन शांति की उम्मीद दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही. पूरा मिडिल ईस्ट इस समय जल रहा है. ईरानी सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इजरायली हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई है. इस बीच अमेरिकी सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली बमों में से कुछ की मदद से होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मौजूद ईरानी मिसाइल साइटों पर हमला किया है. यहां पढ़िए अमेरिका- इजरायल बनाम ईरान जंग के 10 सबसे बड़े अपडेट.

अमेरिकी सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका के हथियार भंडार के सबसे शक्तिशाली बमों में से कुछ से हमला किया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने X पर एक बयान में कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरान के तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मजबूत बनाए गए ईरानी मिसाइल ठिकानों पर कई 5,000 पाउंड के गहरे भेदी बमों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया. इन ठिकानों पर मौजूद ईरानी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा थीं. यह बमबारी तब हुई जब ईरान ने उस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर दिया, जिसके जरिए दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल गुजरता है. ईरान ने यह कदम अमेरिका और इज़राइल द्वारा उसके खिलाफ किए जा रहे युद्ध के जवाब में उठाया है. एयर फोर्स टाइम्स की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इन बमों की कीमत लगभग 2,88,000 डॉलर प्रति बम है. हालांकि फिर भी ये बम उन 13,600 किलोग्राम के बमों से कम शक्तिशाली हैं जिन्हें अमेरिका ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराया था. बुधवार तड़के बगदाद में अमेरिकी दूतावास को एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक सुरक्षा सूत्र ने यह जानकारी दी, और उसके एक पत्रकार ने विस्फोट की आवाज सुनने की भी पुष्टि की. एक सुरक्षा अधिकारी ने एएफपी को बताया कि एक ड्रोन सीधे दूतावास से टकराया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कोई नुकसान हुआ या नहीं. एक दूसरे सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ड्रोन दूतावास की सुरक्षा बाड़ के पास गिरा. यह हमला उस घटना के कुछ घंटे बाद हुआ जब इराक की राजधानी में अमेरिकी दूतावास पर एक और ड्रोन और रॉकेट हमला किया गया था. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को अपने प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की. इससे पहले इजरायल ने कहा था कि उसने ईरान के सिक्योरिटी चीफ को एक हवाई हमले में मार दिया है. अब काउंसिल ने यह भी बताया कि अली लारिजानी के साथ उनका बेटा और उनके सिक्योरिटी गार्ड भी मारे गए हैं. इजरायली सेना ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को ढूंढ निकालेगी और उन्हें भी मार देगी. सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने पत्रकारों से कहा कि हमें मुजतबा खामेनेई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हम उन्हें सुना नहीं है और उन्हें देखा भी नहीं है. लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि हम उनका पता लगाएंगे, उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे. बुधवार को ईरान की मिसाइलों की भारी बौछार के दौरान तेल अवीव के पास दो लोगों की मौत हो गई. इजरायली चिकित्सकों ने यह जानकारी दी. सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हथियार कई जगहों पर गिरे. इससे इजरायल पर दागी गई मिसाइलों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है. इजरायल ने मंगलवार देर रात कहा कि उसने पूरे लेबनान में कई स्थानों पर हमले किए. उसका कहना था कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग ढांचे को निशाना बनाया है. यह कदम उत्तरी इज़राइल में कई बार हवाई हमले के सायरन बजने के बाद उठाया गया. एक बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह को कमजोर करने और इजरायली नागरिकों पर रॉकेट हमलों को रोकने के प्रयास के तहत पिछले एक घंटे में सेना ने लेबनान भर में हिजबुल्लाह के लॉन्चर और उसके आतंकवादियों पर हमला किया. सऊदी अरब ने कई ड्रोन को मार गिराया है और कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली (एयर डिफेंस सिस्टम) ने रॉकेट और ड्रोन हमले का जवाब दिया है. दोनों देशों के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने दो बयानों में कहा कि देश के पूर्वी हिस्से में कुल छह ड्रोन नष्ट किए गए. वहीं कुवैत की सेना ने भी एक्स पर लिखा कि कुवैती वायु रक्षा प्रणाली इस समय दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोक रही है. लेबनान के मीडिया ने बताया कि बुधवार तड़के इजरायल के हमलों ने बेरूत के मध्य हिस्से और शहर के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया. ये हमले बिना किसी चेतावनी के किए गए. स्थानीय मीडिया के अनुसार एक हमला केंद्रीय जुकाक अल-ब्लात इलाके में एक अपार्टमेंट पर हुआ. पिछले सप्ताह इजरायली सेना ने इसी इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़ी वित्तीय संस्था अल-कर्द अल-हसन की बेरूत शाखा पर भी हमला किया था. यह इलाका सरकार के मुख्यालय और कई दूतावासों के पास स्थित है. पिछले सप्ताह हुए हमले से पहले इजराइयली सेना ने लोगों को इलाके से निकलने की चेतावनी दी थी. इराक ने अपने कुछ तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की व्यवस्था करने के लिए ईरान से संपर्क किया है. देश के तेल मंत्री ने स्थानीय मीडिया को यह जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: ऐसी क्या ताकत है कि अमेरिका और इजरायल को चुनौती दे रही है ईरान की IRGC