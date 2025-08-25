आज क्या बनाऊं: हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव को लगाएं इस चीज का भोग, नोट करें आसान रेसिपी

Hartalika Teej 2025 Recipes: हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का खास महत्व है. भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है. इस साल हरितालिका तीज का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला और निराहार व्रत करती हैं. इस व्रत को महिलाएं, अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना के लिए करती हैं. हरितालिका तीज में श्रीगणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की कच्ची मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं. माता पार्वती और भगवान शिव को तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी कम समय में भोग के लिए कुछ झटपट बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

हरितालिका तीज भोग रेसिपी- (Hartalika Teej Special Bhog)

सूजी का हलवा सामग्री- How to Make Sooji Halwa Recipe:

1 कप सूजी (रवा)

2 कप पानी

1 कप चीनी

1/2 कप घी

1/2 चम्मच इलायची पाउडर

1/4 चम्मच केसर (वैकल्पिक)

ड्राई फ्रूट्स कटे हुए

विधि-

सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें और सूजी को मध्यम आंच पर भूनें जब तक यह गोल्डन ब्राउन न हो जाए. फिर एक दूसरे पैन में पानी और चीनी मिलाकर चाशनी बनाएं. भुनी हुई सूजी में चाशनी मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं. आप चाहे तो इसमें पानी की मात्रा को कम करके दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे हलवे का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा. अब इलायची पाउडर और केसर मिलाएं. मध्यम आंच पर पकाएं जब तक हलवा गाढ़ा न हो जाए.

ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर भोग लगाएं.

ये भी पढ़ें- Hartalika Teej 2025: हरितालिका तीज व्रत खोलने के लिए 4 डिशेज को करें ट्राई, फटाफट नोट करें रेसिपीज

सूजी के फायदे- Sooji Ke Fayde:

सूजी को कई जगह पर रवा के नाम से भी जाना जाता है. इससे कई तरह के मीठे और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं. सूजी न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद है. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, बी विटामिन, थायमिन, नियासिन, फाइबर और प्रोटीन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)