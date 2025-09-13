Mahalaxmi Vrat Prasad: महालक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भोग में चढ़ाएं इस चीज से बना हलवा, फटाफट नोट करें रेसिपी

Mahalaxmi Vrat Prasad: महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो माता लक्ष्मी, धन की देवी को समर्पित है. 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी पर्व का रविवार को समापन हो जाएगा. हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का खास महत्व माना जाता है. भाद्रपद मास में आने वाला महालक्ष्मी व्रत, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाता है. इसे गजा लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि इसमें गज पर बैठी माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है इस व्रत में महिलाएं व्रत-पूजन के साथ-साथ ऐसे खास पकवान भी बनाती हैं, जो स्वाद और परंपरा दोनों का संगम होते हैं. आज हम आपको एक आसान और खास रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे महालक्ष्मी व्रत पर बना सकते हैं. खास

महालक्ष्मी व्रत स्पेशल भोग- (Mahalaxmi Bhog Recipe)

हलवा एक ऐसी रेसिपी है जिसे कई अवसर पर बनाया जाता है. महालक्ष्मी व्रत में भोग के लिए आप हलवा को बना सकते हैं. सूजी का हलवा लोकप्रिय इंडियन डिजर्ट है जिसे सूजी और चाशनी से तैयार किया जाता है.

ये भी पढ़ें- Jitiya Vrat 2025: कब है जितिया व्रत? जानें तिथि और इस दिन बनने वाले पारंपरिक व्यंजन

Photo Credit: ndtv

कैसे बनाएं सूजी का हलवा- (How To Make Suji Ka Halwa Recipe)

सामग्री-

सूजी

चीनी

पानी

घी

हरी इलाइची

बादाम

वि​धि-

एक पैन में घी डालें, घी पिघलने लगें तो उसमें सूजी डालें और इसे मीडियम/धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें. इसी समय दूरी तरफ एक पैन में जरूरत के मुताबिक पानी लें और उसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर चाशनी तैयार करें. हलवा बनाते वक्त लम्बे हैंडल वाला पैन इस्तेमाल करें क्योंकि जब आप सूजी में चाशनी डालेंगे तो उसमें काफी ​भाप बनती है और छिटें आपके हाथ पर आने से हाथ जल भी सकता है. जब सूजी हल्की ब्राउन हो जाए तो आप इसमें चाशनी और इलाइची डालें और एक उबाल आने दें. इसके बाद आंच को धीमी करके तब तक पकाएं जब पानी पूरी तरह न सूख जाए. बादाम डालकर गार्निश करें और गर्म-गर्म सर्व करें.

अस्थमा पूरी तरह क्यों ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर ने क्या कहा जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)