Hartalika Teej 2025: हरितालिका तीज व्रत खोलने के लिए 4 डिशेज को करें ट्राई, फटाफट नोट करें रेसिपीज

Hartalika Teej 2025 Recipes: भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है. हरतालिका तीज व्रत महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला और निराहार करती हैं. इस व्रत को महिलाएं, अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना के लिए करती हैं. हरितालिका तीज में श्रीगणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की कच्ची मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं. माता पार्वती और भगवान शिव को तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है. तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही व्यंजनों के बारे में जिसे आप बना कर भोग में लगा सकते हैं और इसके बाद इनसे अपने व्रत को भी खोल सकते हैं.

हरतालिका तीज स्पेशल रेसिपीज- Hartalika Teej Special Recipes:

1. काजू की बर्फी-

काजू की बर्फी बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है. काजू की बर्फी को काजू कतली भी कहा जाता है. यह एक ऐसी मिठाई है जिसे आप आसानी से घर भी बना सकते हैं. इसे आप तीज के मौके पर बना के भोग में भी चढ़ा सकते हैं. काजू की बर्फी बनाने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ काजू, दूध और चीनी की जरूरत होती है.

Photo Credit: Getty

2. मलाई लड्डू-

खोया, मलाई और पिसी हुई चीनी से बनने वाली यह मिठाई भगवान शिव को बहुत प्रिय है. इसे बनाने के लिए खोया भून लें और इसमें 1 कप मलाई और 1 कप पिसी हुई चीनी मिलाएं.

फिर इलायची पाउडर मिलाकर लड्डू बना लें. व्रत को इन लड्डूओं से आप खोल सकते हैं.

3. मलाई घेवर-

यह राजस्थान की एक विशेष मिठाई है जो तीज पर बहुत पसंद की जाती है. इसे बनाने के लिए मैदा, पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें. फिर गरम तेल में तलकर चाशनी में डुबोएं और मलाई और ड्राई फ्रूट्स से सजाएं. घेवर को आप भोग के बाद व्रत खोलने में ट्राई कर सकते हैं.

4. दूध-मखाना खीर-

यह एक पारंपरिक और पवित्र व्यंजन है जो भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित किया जाता है. इसे बनाने के लिए- मखाना को दूध में पकाकर इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं. इसे ठंडा करके काजू, बादाम से सजाकर भोग में लगाएं और इससे व्रत भी खोल सकते हैं.

