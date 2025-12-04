विज्ञापन
डायबिटीज में हरी मटर खाना चाहिए या नहीं?

Diabetes: डायबिटीज में आपको अपने खानपान का खास ख्याल रखना होता है. ऐसे में सर्दियों में आने वाली मटर का सेवन इस बीमारी वाले लोगों को करना चाहिए या नहीं चलिए जानते हैं.

डायबिटीज में हरी मटर खाना चाहिए या नहीं?
Diabetes: डायबिटीज में हरी मटर खा सकते हैं?

Hari Matar in Diabetes: सर्दियां आते ही बाजार में ताजी हरी सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं. पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और मटर समेत कई सब्जियां पारंपरिक थाली की शान बढ़ाती हैं. वैसे तो हर सब्जी के अपने फायदे होते हैं, लेकिन छोटी सी दानों से भरी मटर स्वाद के साथ-साथ शरीर को पूरा पोषण देती है. 

हरी मटर खाने के फायदे ( Hari Matar Khane Ke Fayde)

मसल्स के लिए फायदेमंद

आयुर्वेद के अनुसार, मटर को पोषक तत्वों से भरपूर बताया गया है. इसकी तासीर हल्की गर्म होती है, जो शरीर को गर्म रखती है. इसे सर्दियों का प्राकृतिक हीटर कह सकते हैं. इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत करने, हड्डियों को मजबूत करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंतों को साफ करने में मदद करता है. 

पेट के लिए फायदेमंद

मटर में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो आंतों की सफाई में मदद करता है. मटर के सेवन से पेट साफ रहता है, लिवर डिटॉक्स होता है और अगर कब्ज की परेशानी है, तो वह भी दूर होती है. खास बात यह है कि खराब जीवनशैली की वजह से आजकल आंतों में सूजन की समस्या हर उम्र के लोगों में देखी जा रही है. मटर में आंतों की सूजन को कम करने की क्षमता होती है.

डायबिटीज में फायदेमंद

मटर का सेवन रक्त में शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित रखता है. बाकी हरी सब्जियों की तुलना में मटर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे खाने के बाद शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है. ऐसी स्थिति में मटर का सेवन शुगर के मरीज भी अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें. फाइबर होने की वजह से उसके सेवन से पेट संबंधी रोग भी कम होते हैं.

कोलेस्ट्रॉल

मटर का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद है. यह रक्त में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और रक्त धमनियों की सफाई करता है, जिससे रक्त का प्रवाह सही रहता है. ऐसा होने से दिल पर दबाव कम पड़ता है. मटर के सेवन से भी आंखों का विजन बढ़ता है. मटर में ल्युटिन, जीएक्सैन्थिन और विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए वरदान है. मटर के सेवन से मोतियाबिंद का खतरा भी कम होता है.

कैसे करें सेवन

मटर का पूरा फायदा शरीर को पहुंचाने के लिए सेवन के तरीके भी जान लेना चाहिए. मटर को हल्का उबाल लें और इसमें हल्का नमक और घी मिलाकर खा सकते हैं. अगर मटर का सूप बना रहे हैं तो इसमें काली मिर्च जरूर डालें और मटर की सब्जी में अजवाइन का इस्तेमाल करें, इससे मटर के फायदे दोगुने हो जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

