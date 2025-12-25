Skin Detox Plan: ग्लोइंग स्किन पाने के लिए 3 दिन का स्किन डिटॉक्स प्लान, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए

Skin Detox Plan: घर में शादी हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, अक्सर कामकाज के चलते तनाव और उत्साह दोनों होते हैं, जो आपकी स्किन पर असर डाल सकते हैं. इसके अलावा सर्दियों के दिनों में स्किन का पहले का ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है. डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. निरुपमा पारवंदा ने शादी-पार्टी के लिए एक 3 दिन का स्किन डिटॉक्स प्लान बताया है, जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है. तीन दिन तक नियमित रूप से इसे फॉलो करने से त्वचा को बहुत फायदा मिलेगा और अच्छा निखार भी आएगा.

डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. निरुपमा पारवंदा के मुताबिक, अगर आप चमकदार और हेल्दी त्वचा पाना चाहती हैं, तो अपनी त्वचा की सुरक्षात्मक परत को ठीक करने, त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करने और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने पर ध्यान दें, जो त्वचा की प्राकृतिक डिटॉक्स करने में असरदार होते हैं.

दिन 1- हाइड्रेशन, हेल्दी आहार और स्किन रीसेट

पहले दिन हाइड्रेशन पर ध्यान दें और स्वस्थ आहार लें. डॉ पारवंदा के मुताबिक, हाइड्रेशन आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जिससे आपकी स्किन स्वस्थ दिखती है. मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें और प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, टोफू, अंडे या चिकन का सेवन करें. नट्स और सीड्स जैसे कि कद्दू के बीज, बादाम या अखरोट भी शामिल करें, जो जिंक और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं.

दूसरे दिन अपनी स्किन के प्रकार के अनुसार एक जेंटल क्लींजर का उपयोग करें और एक हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं. स्किन बैरियर की मरम्मत के लिए हाइड्रेशन और एक अच्छा स्किनकेयर रूटीन आवश्यक है.

इस दिन अपनी स्किन को हल्के से क्लींज करें और एक जेंटल सीरम और मॉइस्चराइजर लगाएं. डॉ पारवंदा के अनुसार, इस दिन अपनी स्किन को शांति दें और नए उत्पादों का प्रयोग न करें. इसके अलावा हेल्दी स्किन के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.