Clothes Cleaning Tips: कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग कैसे हटाएं, इन 3 तरीकों से मिनटों साफ हो जाएंगे कपड़े

Clothes Cleaning Tips: अक्सर खाना या कुछ भी खाते समय में कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे दाग बन जाते हैं. अगर तेल, कॉफी या चाय के दाग कपड़ों पर लग जाएं, तो उन्हें नॉर्मल डिटर्जेंट या साबुन से साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हालांकि, मार्केट में कपड़ों से दाग हटाने के लिए खास तरह के लिक्विड उपलब्ध हैं, कुछ के रिजल्ट अच्छे होते हैं तो कुछ को खरीदने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि यह महंगे आते हैं. ऐसे में कपड़ों से दाग साफ करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बहुत असरदार हो सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से जिद्दी दागों को हटाना आसान हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- धूल और ग्रीस से भरा हुआ एग्जॉस्ट फैन कैसे साफ करें, इस सफेद चीज से तुरंत होगा साफ

चाय और कॉफी के दाग कैसे हटाएं

सफेद शर्ट पर चाय या कॉफी के दाग हटाना बहुत मुश्किल हो सकता है. अगर, आप घर पर हैं तो दाग पर तुरंत ठंडा पानी डालें. फिर बेकिंग सोडा छिड़कें और हल्के हाथों से रगड़ें. 15-20 मिनट बाद धो लें. पुराने दागों के लिए सिरका और पानी का मिश्रण इस्तेमाल करें. इससे दाग जल्दी हट जाएंगे.

तेल या ग्रीस के दाग अपने आप नहीं हटते. इनके दाग हटाने के लिए, दाग पर तुरंत टैल्कम पाउडर या कॉर्नफ्लोर छिड़कें. यह तेल को तुरंत सोख लेगा. फिर दस मिनट बाद उसे साफ करें. इसके बाद लिक्विड डिश सोप लगाएं और धो लें. तेल के दागों के लिए कुछ खास डिश सोप भी आते हैं.

सफेद कमीजों के कॉलर, आस्तीनों और सब्जी के पीले दाग लग जाते हैं. सफेद शर्ट पर अक्सर पसीने से भी दाग ​​लग सकते हैं. इन्हें हटाने के लिए नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाकर दाग पर छिड़क दें. आधे घंटे के लिए धूप में छोड़ दें और फिर सामान्य तरीके से धो लें. नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड प्राकृतिक ब्लीच का काम करता है. इससे दाग आसानी से निकल जाएंगे.

बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पर पेन की स्याही के दाग लगना आम बात है. दाग वाली जगह के नीचे टिश्यू पेपर रखें और उस पर हैंड सैनिटाइजर या अल्कोहल लगाकर रगड़ें. स्याही फैल जाएगी, फिर उसे कॉटन स्वैब से पोंछ लें. इसके बाद डिटर्जेंट से धो लें. सफेद टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से भी फायदा होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.