घर पर कैसे उगाएं शुद्ध और फ्रेश हल्दी? इन स्टेप्स को करें फॉलो

Ghar Par Haldi Kaise Ugaye: घर पर हल्दी उगाना आसान है, इससे आपको केमिकल-फ्री, ताज़ा और ज़्यादा करक्यूमिन वाली हल्दी मिलती है. सही मिट्टी, रोशनी और थोड़ी देखभाल के साथ आप 8–10 महीनों में बढ़िया हल्दी की फसल ले सकते हैं.

घर की उगाई हल्दी क्यों होती है ज्यादा हेल्दी?

Ghar Par Haldi Kaise Ugaye: हल्दी भारतीय रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा है. सब्जियों से लेकर दूध और घरेलू नुस्खों तक, हल्दी का इस्तेमाल हर घर में होता है. सर्दियों के मौसम में जब ताज़ी हल्दी आसानी से मिल जाती है, तो इसे घर पर उगाना एक बेहतर, सस्ता और हेल्दी  बन जाता है.

घर की उगाई हल्दी क्यों होती है ज्यादा हेल्दी?

घर में उगाई गई हल्दी का सबसे बड़ा फायदा उसकी शुद्धता है. इसमें न किसी तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और न ही पॉलिशिंग होती है. ताजे राइजोम में करक्यूमिन की मात्रा ज्यादा होती है, यही हल्दी का सबसे एक्टिव कंपाउंड है, जो इम्यूनिटी, सूजन और त्वचा के लिए बेहतरीन माना जाता है. इसके अलावा, घर में उगा पौधा किचन–गार्डन को एक ट्रॉपिकल, हरा-भरा लुक भी देता है.

सही राइजोम कैसे चुनें?

  • हल्दी लगाने से पहले तंदुरुस्त और भरे हुए राइजोम चुनना जरूरी है.
  • जिन टुकड़ों में 2–3 “आंखें” हों, उनसे पौधे आसानी से निकलते हैं.
  • गमला कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरा और अच्छी ड्रेनेज वाला होना चाहिए.
  • पॉटिंग मिक्स हल्का और पोषक हो पॉटिंग मिट्टी + कंपोस्ट + रेत/परलाइट सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है.

हल्दी लगाने का आसान तरीका

  • घर पर हल्दी उगाने का प्रोसेस बेहद सरल है:
  • गमले को तीन-चौथाई मिट्टी से भरें.
  • हल्दी के राइजोम को करीब 5 सेंटीमीटर नीचे रखें, आंखें ऊपर की ओर रहें.
  • हल्की मिट्टी डालकर धीरे-धीरे पानी दें.
  • गमले को गर्म और हल्की धूप वाली जगह रखें.
  • 4-8 हफ्तों के अंदर नई कोंपलें नज़र आने लगती हैं.

हल्दी के पौधे की देखभाल कैसे करें?

  • हल्की धूप और गर्म तापमान सबसे अच्छा रहता है.
  • मिट्टी हल्की नम रहे, लेकिन पानी भरने न दें.
  • गर्मियों में महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे को ताकत देता है.
  • सर्दियों में पत्तियों का पीला होना नॉर्मल है, इसे रेस्ट पीरियड मानें.

फसल कब काटें?

  • आपकी मेहनत का फल लगभग 8–10 महीने बाद मिलता है.
  • जब पत्तियां सूखने लगें, तब राइजोम पूरी तरह तैयार होते हैं.
  • गमले को धीरे-से पलटें और हल्दी के गुच्छों को निकालें.
  • इन्हें एक हफ्ते तक छांव में सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • चाहें तो कुछ टुकड़ों को दोबारा गमले में लगाकर नई खेती शुरू कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

