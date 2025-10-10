विज्ञापन
Is It Okay To Mix Lemon Juice With Green Tea: तो आइए जानते हैं ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपनी डाइट में शामिल.  

Read Time: 3 mins
क्या ग्रीन टी में नींबू डालकर पी सकते हैं?
Is It Good To Drink Lemon With Green Tea

Is It Okay To Mix Lemon Juice With Green Tea: आज के समय में लोग फिट रहने के लिए तरह-तरह की ड्रिंक्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं और उन्हीं में से एक ड्रिंक है ग्रीन टी. ये ड्रिंक अपने एंटीऑक्सीडेंट्स और वजन घटाने वाले गुणों के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है? अगर आप इसमें नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करते हैं, तो इसके फायदे बढ़ भी सकते हैं. नींबू विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है तो आइए जानते हैं ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपने रूटीन में शामिल.  

ग्रीन टी में नींबू डालकर पीने के फायदे | What Happens When You Drink Green Tea With Lemon

वजन: ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है, लेकिन जब आप इसमें नींबू मिलाते हैं तो उसमें मौजूद विटामिन सी इन कैटेचिन्स को अधिक प्रभावी बना देता है, जिससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाता है और वजन को आसानी से कम किया जा सकता है.

स्किन: नींबू में विटामिन सी और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा से फ्री रेडिकल्स हटाते हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और स्किन गलो करने लगती है. नियमित रूप से ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से स्किन को अंदर से साफ और स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है.

पाचन: ग्रीन टी में नींबू डालकर पीने से पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है. अगर आप गैस, पेट फूलना या भारीपन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो इस ड्रिंक को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें. ऐसा करने से पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगी.

इम्यूनिटी: नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी और ग्रीन टी के पॉलीफेनॉल्स साथ मिलकर शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे बदलते मौसम में होने वाली सर्दी-जुकाम या वायरल इंफेक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

