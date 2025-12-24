रेस्टोरेंट में महंगा खाना अब सस्ता! इन डाइनिंग ऐप्स से पेमेंट कर पाएं फूड बिल पर 50% तक डिस्काउंट

होटल या कैफे में बैठकर पसंदीदा खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही खाने का बिल टेबल पर आता है, सारा मूड खराब हो जाता है. बढ़ती महंगाई के दौर में बाहर खाना कई लोगों के लिए अब बस शौक बन गया है. हालांकि, अगर आप सही तरीका जान लें, तो वही महंगे रेस्टोरेंट आपको आधी कीमत में स्वाद का पूरा मजा दे सकते हैं.

दरअसल, कुछ खास डाइनिंग ऐप्स ऐसे हैं, जिनके जरिए रेस्टोरेंट में फूड बिल का पेमेंट करने पर 50% तक डिस्काउंट, कैशबैक और एडिशनल ऑफर पा सकते हैं. आइए जानते हैं इन ऐप्स के बारे में और इन्हें इस्तेमाल करने का आसान तरीका.

डाइनिंग ऐप क्या होते हैं?

डाइनिंग ऐप (Dining Apps) ऐसे मोबाइल ऐप होते हैं, जिनकी मदद से यूजर्स रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, टेबल बुक कर सकते हैं और खाने के बिल पर खास ऑफर और डिस्काउंट पा सकते हैं. ये ऐप न सिर्फ खाने को सस्ता बनाते हैं, बल्कि यूजर्स को बेहतर डील, कैशबैक और लॉयल्टी पॉइंट्स भी देते हैं. भारत में इन ऐप्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, खासकर यंगस्टर और फैमिली डाइनिंग करने वालों के बीच यह काफी पॉपुलर है.

भारत के पॉपुलर डाइनिंग ऐप

भारत में कई भरोसेमंद डाइनिंग ऐप (Popular Dining Apps in India) मौजूद हैं, जिनके जरिए अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है. जिसमें शामिल हैं:

EazyDiner और Eatigo: इन ऐप्स पर कई रेस्टोरेंट्स में 50% तक डिस्काउंट मिलता है.

Dineout: यह ऐप फूड बिल पर 40% तक की छूट ऑफर करता है.

Zomato और Swiggy: इन पर भी चुनिंदा रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग ऑफर और कैशबैक मिल जाता है.

इन सभी ऐप्स को आप आसानी से Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

डिस्काउंट पाने का सही तरीका

अगर आप ज्यादा बचत करना चाहते हैं, तो सिर्फ बिल पेमेंट ही नहीं, बल्कि टेबल बुकिंग भी ऐप के जरिए करें. कई रेस्टोरेंट्स में पहले से टेबल बुक करने पर और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है. इसके अलावा, ऐप में दिए गए टाइम-स्लॉट ऑफर और बैंक कार्ड डील्स पर भी नजर रखें, ताकि आपको डबल फायदा मिल सके.

डिस्काउंट के अलावा मिलेंगे कई फायदे

डिस्काउंट के अलावा इन डाइनिंग ऐप्स पर आपको कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और एक्सक्लूसिव ऑफर भी मिलते हैं. साथ ही, आप अपने आसपास या किसी खास लोकेशन के बेस्ट रेस्टोरेंट्स की जानकारी भी घर बैठे हासिल कर सकते हैं.

थोड़ी सी समझदारी और सही ऐप के इस्तेमाल से आप वही स्वाद, वही माहौल और वही रेस्टोरेंट बस आधे खर्च में एन्जॉय कर सकते हैं. इसलिए अगली बार होटल जाने से पहले मोबाइल में ये ऐप जरूर चेक करें, ताकि फूड बिल भारी नहीं, बल्कि हल्का लगे.





