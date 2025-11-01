विज्ञापन
गोभी के कीड़ों को निकालने का आसान तरीका: बस काटने के बाद करें ये काम, चुटकियों में निकल जाएंगे सारे कीड़े

Gobhi ke Keede Kaise Saaf Kare: गोभी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन इसमें अक्सर छोटे-छोटे कीड़े छिपे रहते हैं. इन कीड़ों को निकालना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं.

गोभी के कीड़ों को निकालने का आसान तरीका.

Gobhi ke Keede Kaise Saaf Kare: गोभी एक ऐसी सब्जी है जो गर्मियों, सर्दियों और बरसात हम मौसम में आती है. ये खाने में स्वादिष्ट लगती है. खासकर सर्दियों में तो आलू-गोभी की सब्जी से लेकर मिक्स वेज और गोभी पराठें तो मुंह में पानी ही ला देते हैं.  लेकिन ये स्वाद से भरपूर गोभी के अंदर मिट्टी, धूल और कीड़े छिपे होते हैं. इसलिए इसको बनाने से पहले इसे सही से साफ करना बेहद जरूरी है, जिससे आपकी सेहत को किसी तरह से नुकसान ना पहुचाएं. तो चलिए आपको बताते हैं गोभी को साफ करने का ऐसा तरीका जिससे उसमें छिपे कीड़े मिनटों में साफ हो सकते हैं. इसके साथ ही किस तरह की गोभी खरीदनी चाहिए. 

गोभी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

जब भी आप फूलगोभी लेने जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वो पीली ना हो, इसके साथ ही वो मुरझाई और काले रंग की ना हो. इसके साथ ही हमेशा ताज़ी, सफेद और थोड़ा-सा खुली हुई फूलगोभी ही खरीदें.

कैसे साफ करें गोभी 

अब बारी आती है गोभी को साफ करने की इसके लिए सबसे पहले गोभी को छोटे-छोटे पीस में काट लें. अब जब इसका हर फूल अलग-अलग कर दें, ऐसा करने से इसको साफ करना आसान होगा. अब एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें इसमें हल्दी और नमक डालकर मिला दें. इस पानी में गोभी को लगभग 15-20 मिनट तक भिगोकर रखें. थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि कीड़े पानी की सतह पर आ गए हैं.

इसके बाद गोभी को छलनी में डालकर साफ पानी से दो–तीन बार अच्छी तरह धो लें. इससे हल्दी और नमक पूरी तरह निकल जाएंगे और गोभी बिल्कुल साफ हो जाएगी.

दूसरा तरीका 

इसमें आप गुनगुने पानी में नमक, हल्दी और विनेगर मिला दें और इस पानी में गोभी को भिगोकर रख दें. यह कीड़ों को पूरी तरह खत्म करने में मदद करता है और सब्ज़ी में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को भी मार देता है. 

