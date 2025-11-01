विज्ञापन
AIIMS के Doctor Sethi ने बताया चाय बनाने का सही तरीका, ये चाय पीकर कभी नहीं पड़ेंगे बीमार

How to Make Perfect Tea: एम्स के डॉक्टर सौरभ सेठी ने चाय बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर की है जिसको पीने के बाद आपकी गट हेल्थ से लेकर ओवरऑल हेल्थ भी सही रहेगी. फौरन नोट कर लीजिए चाय बनाने की ये रेसिपी.

AIIMS के Doctor Sethi ने बताया चाय बनाने का सही तरीका, ये चाय पीकर कभी नहीं पड़ेंगे बीमार
Healthy Tea Recipe: एम्स के डॉक्टर ने बताया चाय बनाने का सही तरीका.

How to Make Perfect Tea: हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो लगभग सभी के शेयर करते हैं, जैसे दोपहर की थकान या चाय की चुस्की जो हमें आगे वाले दिन के लिए तैयार करता है. लेकिन अगर आपकी दोपहर की चाय सिर्फ आराम से ज्यादा कुछ और कर दें तो क्या होगा सकती है? अगर यह आपके पेट को स्वस्थ रख सकती है, सूजन को कम कर सकती है और शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर सकती है? आइए जानते हैं अपनी चाय को बनाने का ऐसा तरीका जो आपकी सेहत और पेट दोनों के लिए फायदेमंद है. डॉ. सौरभ सेठी, एक हार्वर्ड-प्रशिक्षित गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, ने अपने हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि कैसे अपनी चाय को एंटी-इंफ्लेमेटरी और पेट के लिए हेल्दी ड्रिंक में बदला जा सकता है. इस चाय को बनाने के लिए आपको आपके किचन में मौजूद 3 मसालों की जरूरत है जो हैं- अदरक, इलायची और लौंग.

चाय बनाने की विधि

  • काली चाय की पत्तियों को पानी में उबालने से उसमें पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं.
  • इसमें अदरक का एक टुकड़ा मिलाएं जो पाचन में सुधार करता है और सूजन को कम करने में मदद करता है.
  • इलायची की एक या दो पिसी हुई कलियां मिलाएं जो पाचन में मदद करती हैं और सूजन को कम करती हैं.
  • लौंग का एक छोटा टुकड़ा मिलाएं जिसमें यूजेनॉल नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है जो लिवर के कार्य को समर्थन देता है और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.
  • आप इसमें शहद की एक बूंद मिलाएं जो आपकी चाय को एक नेचुरल स्वीटनेस देगी.

इस चाय के फायदे

  • पाचन में सुधार करता है.
  • सूजन को कम करता है.
  • शरीर और दिमाग को तरोताजा करता है.
  • लिवर के कार्य को समर्थन देता है.
  • समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है.

