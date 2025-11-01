AIIMS के Doctor Sethi ने बताया चाय बनाने का सही तरीका, ये चाय पीकर कभी नहीं पड़ेंगे बीमार

How to Make Perfect Tea: हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो लगभग सभी के शेयर करते हैं, जैसे दोपहर की थकान या चाय की चुस्की जो हमें आगे वाले दिन के लिए तैयार करता है. लेकिन अगर आपकी दोपहर की चाय सिर्फ आराम से ज्यादा कुछ और कर दें तो क्या होगा सकती है? अगर यह आपके पेट को स्वस्थ रख सकती है, सूजन को कम कर सकती है और शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा कर सकती है? आइए जानते हैं अपनी चाय को बनाने का ऐसा तरीका जो आपकी सेहत और पेट दोनों के लिए फायदेमंद है. डॉ. सौरभ सेठी, एक हार्वर्ड-प्रशिक्षित गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, ने अपने हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि कैसे अपनी चाय को एंटी-इंफ्लेमेटरी और पेट के लिए हेल्दी ड्रिंक में बदला जा सकता है. इस चाय को बनाने के लिए आपको आपके किचन में मौजूद 3 मसालों की जरूरत है जो हैं- अदरक, इलायची और लौंग.

ये भी पढ़ें: 99% लोगों को नहीं पता है चाय बनाने का सही तरीका, जानिए कितनी चाय की पत्ती और कब डालने से बनेगी परफेक्ट और हेल्दी चाय

चाय बनाने की विधि

काली चाय की पत्तियों को पानी में उबालने से उसमें पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं.

इसमें अदरक का एक टुकड़ा मिलाएं जो पाचन में सुधार करता है और सूजन को कम करने में मदद करता है.

इलायची की एक या दो पिसी हुई कलियां मिलाएं जो पाचन में मदद करती हैं और सूजन को कम करती हैं.

लौंग का एक छोटा टुकड़ा मिलाएं जिसमें यूजेनॉल नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है जो लिवर के कार्य को समर्थन देता है और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.

आप इसमें शहद की एक बूंद मिलाएं जो आपकी चाय को एक नेचुरल स्वीटनेस देगी.

इस चाय के फायदे

पाचन में सुधार करता है.

सूजन को कम करता है.

शरीर और दिमाग को तरोताजा करता है.

लिवर के कार्य को समर्थन देता है.

समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)