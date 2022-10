Domino's के पिज्जा में मिले कांच के टुकड़े, तस्वीर वायरल होने के बाद कंपनी ने दिए जांच के आदेश

Domino's Responds: हाल ही में, डोमिनोज ने तब सुर्खियां बटोरीं जब मुंबई के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि उसे अपने पिज्जा में कांच के टुकड़े मिले हैं. कंपनी ने इसका जवाब देने में देर नहीं की और घटना की जांच के आदेश दिए. यह सब तब शुरू हुआ जब अरुण कोल्लूरी नाम के एक व्यक्ति ने शनिवार (8 अक्टूबर, 2022) को ट्विटर पर आधा खाया पिज्जा और बगल में कांच का एक टुकड़ा साझा करने के लिए एक तस्वीर साझा की. उन्होंने मुंबई पुलिस, डोमिनोज, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को टैग किया और लिखा (तस्वीर के साथ), "@dominos_india में पाए गए कांच के 2 से 3 टुकड़े. यह ग्लोबल ब्रांड के फूड के बारे में बताता है जो हमें मिल रहा है."

नीचे ट्वीट देखें:

Raw Carrot Benefits: कच्ची गाजर खाने के फायदे जान हैरान हो जाएंगे आप

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

"आजकल डोमिनोज़ की क्वालिटी खराब हो गई है, और उनके स्टॉफ कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं. मैंने 15 दिन पहले अपनी पिछली यात्रा के बाद डोमिनोज़ से खाना बंद कर दिया है," एक कमेंट पढ़ें. एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "मुंबई पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कस्टमर द्वारा मामले की सूचना दी गई है. डोमिनोज आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलना शुरू कर देगा और अपनी जिम्मेदारी जोमैटो को सौंप देगा, यह कहते हुए कि सील से छेड़छाड़ की गई है. यह बहुत चिंता का विषय है. " एक तीसरी पोस्ट में लिखा है, "@dominos ने वास्तव में अपने कस्टमर की परवाह करना बंद कर दिया है. वे आजकल एक प्रोपर कस्टमर सर्विस भी नहीं देते हैं. मुझे डोमिनोज़ पिज्जा कितना भी पसंद है, मैं हमेशा खराब मूड में रहता हूं. सर्व कांच के टुकड़ों की यह घटना वास्तव में चौंकाने वाली है."

डोमिनोज़ ने इस घटना पर रिसपोंस देने में कोई समय नहीं लिया और एक आधिकारिक विज्ञप्ति साझा की, जिसमें कहा गया है कि क्वालिटी टीम ने विचाराधीन रेस्टोरेंट की गहन जांच की है.

डोमिनोज द्वारा जारी बयान को यहां देखें- Look At The Statement Issued By Domino's Here:

"हम डोमिनोज़ में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय प्रोटोकॉल का पालन करते हैं. मुंबई में हमारे एक रेस्टोरेंट में हाल ही में रिपोर्ट किए गए मुद्दे के संबंध में, हम निम्नलिखित बताना चाहेंगे.

1. एक जिम्मेदार ब्रांड के रूप में, हमने संचार के विभिन्न चैनलों के माध्यम से मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए चिंता प्राप्त होने पर तुरंत कस्टमर से संपर्क किया.

Diwali Sweets Recipes: दिवाली पर 30 मिनट में बनाएं ये 5 स्वादिष्ट स्वीट रेसिपीज, यहां देखें लिस्ट

2. हमारी क्वालिटी टीम ने विचाराधीन रेस्टोरेंट की भी गहन जांच की है और निरीक्षण में कोई कमी नहीं पाई गई. हम अपने किचन और ऑपरेशन एरिया में एक सख्त नो-ग्लास नीति का पालन करते हैं.

हम क्वालिटी और सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं. कस्टमर से नमूने मिलने के बाद हम मामले की और जांच करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे."