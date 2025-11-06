अदरक हर किसी को नहीं सूट करता, जानिए कब और किन लोगों के लिए बन सकता है जहर

Ginger Side Effects: अदरक को आयुर्वेद में एक चमत्कारी औषधि माना गया है. यह सर्दी-खांसी, पाचन, सूजन और दर्द जैसी समस्याओं में राहत देता है. चाय से लेकर सब्ज़ी तक, अदरक का इस्तेमाल इंडियन किचन में रोजाना होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अदरक हर किसी को सूट नहीं करता? कुछ लोगों के लिए यह फायदे की बजाय नुकसानदायक साबित हो सकता है. अगर शरीर की प्रकृति या हेल्थ कंडीशन के अनुसार इसका सेवन न किया जाए, तो यह जहर जैसा असर कर सकता है. यहां जानिए कि अदरक किन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, कब इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए और कैसे इसे सुरक्षित तरीके से लिया जाए.

अदरक किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? | Who Should Not Eat Ginger?

1. पित्त प्रकृति वाले लोग

आयुर्वेद के अनुसार, अदरक की प्रकृति गर्म होती है, यानी यह शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जिन लोगों की शरीर प्रकृति पित्त वाली होती है, उन्हें अदरक से जलन, एसिडिटी और त्वचा पर रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे लोग अदरक का सेवन सीमित मात्रा में करें या ठंडी चीजों के साथ बैलेंस करें.

2. गर्भवती महिलाएं

गर्भावस्था में अदरक का ज्यादा सेवन गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि थोड़ी मात्रा में अदरक मतली कम करने में मदद करता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना इसका नियमित सेवन नहीं करना चाहिए. गर्भवती महिलाएं अदरक का सेवन करने से पहले मेडिकल सलाह जरूर लें.

3. ब्लड थिनर लेने वाले मरीज

अदरक में ऐसे तत्व होते हैं जो खून को पतला करने का काम करते हैं. अगर कोई व्यक्ति पहले से ब्लड थिनर दवाएं ले रहा है (जैसे एस्पिरिन), तो अदरक का सेवन ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे मरीज अदरक से परहेज करें या डॉक्टर से पूछकर ही लें.

4. गैस्ट्रिक अल्सर या एसिडिटी वाले लोग

अदरक पाचन में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर यह पेट की परत को उत्तेजित कर सकता है. इससे अल्सर, जलन और गैस की समस्या बढ़ सकती है. पेट की समस्या वाले लोग अदरक का सेवन सीमित करें और खाली पेट न लें.

5. एलर्जी या सेंसिटिव स्किन वाले लोग

कुछ लोगों को अदरक से एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर खुजली, सूजन या सांस लेने में परेशानी. यह दुर्लभ है लेकिन गंभीर हो सकता है. अगर अदरक खाने के बाद कोई असामान्य लक्षण दिखे, तो तुरंत सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें.

अदरक एक औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी-बूटी है, लेकिन हर चीज की तरह इसका भी बैलेंस और समझदारी से सेवन जरूरी है.

