अगर मैं हर रोज सुबह खाली पेट अदरक का पानी शुरू कर दूं तो क्या होगा?

What Happens When You Drink Ginger Water Every Morning: अदरक का इस्तेमाल हम सभी के घरों में कई तरीकों से होता है. कई लोग इसे चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं तो वहीं सब्जियों में ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अदरक सिर्फ अपने स्वाद ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है. अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. जिस वजह से इसका सेवन कई बीमारियों से बचाव करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. वहीं अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट अदरक के पानी का सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं इसका सेवन करने के फायदे.

खाली पेट अदरक के पानी पीने के फायदे

वेट लॉस में मददगार

अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में अदरक का पानी आपके काम आ सकता है. खाली पेट अदरक के पानी का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है. जो आपके वजन को कम करने और फैट को बर्न करने में मदद करता है.

ब्लड शुगर

जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या रहती है उनके लिए भी अदरक के पानी का सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. खाली पेट इसका सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है.

सूजन और दर्द

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. ऐसे में इसका सेवन शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. आप नियमित रूप से अदरक का पानी का सेवन करें, ऐसा करने से अर्थराइटिस में होने वाली सूजन को भी कम करने में मदद मिल सकती है.

इम्यूनिटी

अदरक में वायरल इन्फेक्शन और उनसे फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इसका सुबह खाली पेट सेवन आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं अदरक का पानी

अदरक का टुकड़ा लें और उसे कद्दूकस कर लें. अब एक बर्तन में दो कप पानी डालें और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और थोड़ा सा गर्म करें और इसे पीलें. आप चाहें तो पानी में कुछ देर के लिए अदरक को कद्दूकस कर के डाल दें और 1-2 घंटे बाद इस पानी का सेवन करें. अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है, तो इसमें शहद या नींबू मिलाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)