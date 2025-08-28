गणेश जी को मोदक के अलावा ये 6 खाने की चीजें भी करती हैं प्रसन्न, सुख, समृद्धि के लिए लगाएं इनका भोग

Bhog For Ganesh Chaturthi: भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभ आरंभ के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. जब भी कोई नया कार्य शुरू होता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि सभी बाधाएं दूर हों और सफलता मिले. गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों पर उनकी पूजा खास रूप से की जाती है और उन्हें भोग अर्पित करना भक्तों की श्रद्धा का हिस्सा होता है. जब भी गणेश जी की बात होती है, सबसे पहले मोदक का नाम आता है. यह उनका सबसे प्रिय भोग माना जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मोदक के अलावा भी कई चीजें हैं जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं? इन चीजों का उल्लेख पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है. आइए जानते हैं उन खाने की चीजों के बारे में जो गणेश जी को प्रसन्न करती हैं.

गणेश जी को खाने में बेहद प्रिय हैं ये चीजें- (Ganesh ji is Very Fond of Eating These Things)

1. मोतीचूर के लड्डू

गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद हैं, खासतौर से मोतीचूर के लड्डू. इन्हें देशी घी में बनाया जाता है और माना जाता है कि पूजा में अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

ये भी पढ़ें- सोने से पहले पानी में मिलाकर रोज पिएं ये एक चीज, सुबह अपने आप होगा पेट साफ

2. गुड़ और चावल की खीर

गणेश जी को गुड़, चावल और दूध से बनी खीर बहुत पसंद है. ये खीर उन्हें प्रसन्न करती है. इसे अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में मिठास बनी रहती है.

3. नारियल

नारियल को शुभता का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि पूजा में नारियल चढ़ाने से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

4. केला और केले के पत्ते

गणेश जी को केले का फल और उसके पत्ते प्रिय हैं. कई स्थानों पर केले के पौधे को गणेश जी की बहन "केला माता" का प्रतीक भी माना जाता है.

ये भी पढ़ें- पेट में इंफेक्शन होने पर क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?

Photo Credit: Canva

5. कैथा (कपित्थ)

कैथा का फल गणेश जी को अर्पित करना शुभ माना जाता है. यह फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत खास माना जाता है.

6. जामुन

जामुन का फल भी गणेश जी को प्रिय है. इसे अर्पित करने से विघ्नों का नाश होता है और आप गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)